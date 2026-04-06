ΥΠΑΑΤ: Διεύρυνση της κάλυψης λειτουργικών δαπανών κατά της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού σε όλες τις Περιφέρειες

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η κάλυψη των

λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών διευρύνεται και για προληπτικά μέτρα κατά της

διασποράς της ευλογιάς αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, κατόπιν της δημοσίευσης της τροποποίησης της ΚΥΑ «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2026» (ΦΕΚ Β 1891/02.04.2026).

Συγκεκριμένα, έως τώρα το ΥΠΑΑΤ αποζημίωνε τις λειτουργικές δαπάνες μόνο για

Περιφέρειες με επιβεβαιωμένα κρούσματα των παραπάνω επιζωοτιών, ενώ με την

τροποποίηση διευρύνεται η αποζημίωση και για όσες Περιφέρειες δεν έχουν επιβεβαιωμένα

κρούσματα, αλλά λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με στην παρ. 8 του άρθρου 26 του

Κανονισμού 2022/2472 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΑΑΤ αποζημιώνει πλήρως τις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες

που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης, καταστροφής και μεταφοράς των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή και τη μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στην εκτροφή, στο μέτρο που αυτά δεν μπορούν να απολυμανθούν. Το 2025 τοΥΠΑΑΤ κατέβαλε συνολικά 7,2 εκ. ευρώ για σχετικές λειτουργικές δαπάνες.