Κτηνοτρόφοι ΑΜ-Θ: Ζητούν αποζημιώσεις για την απόρριψη των συκωταριών αμνοεριφίων

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος περίπου 20 μήνες μετά την εμφάνιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επισημαίνουν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜ-Θ) σε επιστολή που απέστειλαν στο νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

Όπως αναφ΄έρουν η ζημιά τόσο στο ζωικό κεφάλαιο όσο και στο εισόδημα των παραγωγών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες στο εισόδημά τους.

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν στην επιστολή τους τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν από την υποχρέωση σφαγής των αμνοεριφίων εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Προσθέτουν δε ότι η έλλειψη επαρκών σφαγείων δημιουργεί συνθήκες περιορισμένου ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε λίγους εμπόρους να καθορίζουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί να πωλούν τα ζώα τους σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα διαμαρτύρονται έντονα για την υποχρεωτική αφαίρεση αι καταστροφή των συκωταριών από τα σφάγια, ακόμη και όταν τα ζώα έχουν ελεγχθεί και είναι υγιή. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε απώλεια περίπου 10% του βάρους του σφαγίου, μειώνοντας σημαντικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων, όπως λένε. Επίσης όπως αναφέρουν επηρεάζονται και όσοι πωλούν ζωντανά ζώα, καθώς λαμβάνουν χαμηλότερες τιμές λόγω της μειωμένης εμπορικής αξίας του τελικού προϊόντος.

Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι η ζημία είναι πλήρως καταγεγραμμένη μέσω των επίσημων στοιχείων (άδειες διακίνησης και τιμολόγια), γεγονός που καθιστά εφικτό τον ακριβή υπολογισμό της και ζητούν από το ΥΠΑΑΤ την άμεση παρέμβαση και την πλήρη αποζημίωση για το μέρος του σφαγίου που αφαιρείται.

Ακολουθεί η επιστολή των κτηνοτροφικών συλλόγων της ΑΜ-Θ.

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ.

Καταρχάς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, ως επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ.

Βρισκόμαστε 20 μήνες μετά την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Γνωρίζετε πολύ καλά κύριε υπουργέ ότι η ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο και η οικονομική ζημιά για την ελληνική κτηνοτροφία, είναι τεράστια έως ανεπανόρθωτη.

Δυστυχώς, η οικονομική ζημιά που προκαλείται από την εφαρμογή των πρωτοκόλλων της Ε.Ε. που εφαρμόζονται από το ΥΠΑΑΤ, δεν αποκαθίσταται από τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα.

Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, έχετε υποχρεώσει τους κτηνοτρόφους της περιφέρειάς μας αλλά και άλλων περιοχών, να σφάζουν υποχρεωτικά τα αμνοερίφιά τους εντός των ορίων των νομών ή στο κοντινότερο σφαγείο και υποχρεωτικά εντός των ορίων της περιφέρειας.

Αυτός ο περιορισμός, για τα λίγα σφαγεία που έχει η περιφέρειά μας, δημιουργεί στην ουσία ένα ιδιότυπο ολιγοπώλιο στην πώληση των αμνοεριφίων και στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Οι έμποροι που έχουν συμφωνήσει να σφάξουν στα τοπικά σφαγεία, κανονίζουν την τιμή αγοράς των αμνοεριφίων χωρίς ανταγωνισμό, αφού δεν αφήνουν χώρο και χρόνο σε άλλους εμπόρους ή κρεοπώλες να σφάξουν.

Η τιμή των αμνοεριφίων είναι χαμηλότερη από άλλες περιοχές της χώρας και όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα στην περιφέρειά μας , αυτή πέφτει ακόμη περισσότερο!

Την περσινή αντίστοιχη περίοδο, έμειναν χιλιάδες αμνοερίφια άσφαχτα, με τους κτηνοτρόφους να παθαίνουν μεγάλη οικονομική ζημιά, λόγω της μικρής δυναμικότητας των τοπικών σφαγείων.

Ταυτόχρονα τη φετινή περίοδο με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ, στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειάς μας και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι συκωταριές αφαιρούνται από τα σφάγια και καταστρέφονται.

Αυτό πραγματοποιείται χωρίς καμία λογική εξήγηση και παρά την διαδικασία του PCR τεστ που εφαρμόζεται, βάσει του οποίου οδηγούνται προς σφαγή, τα αρνητικά στο τεστ αμνοερίφια.

Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα που οδηγούνται για σφαγή, είναι υγιή και καθαρά από ευλογιά.

Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη, ότι εκτός από τους κτηνοτρόφους που πούλησαν αμνοερίφια ως σφάγια, υπάρχουν και αυτοί που πούλησαν τα αμνοερίφιά τους ζωντανά.

Αυτοί οι κτηνοτρόφοι πληρώθηκαν με την αντίστοιχη χαμηλότερη τιμή από τους αγοραστές, αφού το ποσοστό κρέατος στο τελικό σφάγιο, είναι μικρότερο, λόγω της συνολικής απόρριψης των εντόσθιων.

Με την άδεια διακίνησης της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και το τιμολόγιο πώλησης του τελικού σφαγίου, το οποίο κοινοποιείται στην ΑΑΔΕ με την έκδοσή του, έχετε ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη εικόνα για όλα τα σφάγια.

Η λογική και το δίκαιο σε ένα ευνομούμενο κράτος προστάζει ότι, όποιος με τις αποφάσεις και τις ενέργειές του προκαλεί ζημιά, είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον να τις αποκαταστήσει.

Ιδού λοιπόν η πρώτη σας υποχρέωση ως υπουργός.

Η μείωση κατά τη ζύγιση για κάθε σφάγιο είναι τουλάχιστον 10%, ουσιαστικά το κέρδος του κτηνοτρόφου, την οποία επωμίζεται ο ίδιος, ως μη όφειλε και χωρίς δική του ευθύνη.

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, έτσι ώστε ότι προβλέπεται να ζυγίζεται ως σφάγιο και με αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ αφαιρείται και δεν ενσωματώνεται κατά τη ζύγιση του σφαγείου, να αποζημιωθεί στο ακέραιο.

Αποφασίζετε και επιβάλετε, αποζημιώνετε και είστε κύριοι!»