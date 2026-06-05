Απλήρωτοι οι ΟΕΦ επί δύο χρόνια – Χάνονται πολύτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι

Τα προβλήματα χρηματοδότησης των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) εξαιτίας της απώλειας ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία οδηγούν στην οικονομική κατάρρευσή τους και για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έφερε μέσω ερώτησής του στη Βουλή ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης.

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά προγράμματα των Ο.Ε.Φ., ο κ. Σαρακιώτης επισημαίνει στο κείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησής του ότι «τα εν λόγω προγράμματα συνιστούν, όχι απλώς ένα εργαλείο στήριξης, αλλά το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του ελαιοκομικού τομέα μέσω παροχής εξοπλισμού, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ενώ η χρηματοδότησή τους προέρχεται από την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων των ελαιοπαραγωγών».

Παρ’ όλα αυτά, η αδιαφορία και η έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς της Κυβέρνησης έχουν στερήσει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο από τον ελαιοκομικό τομέα. Σύμφωνα με το Βουλευτή Φθιώτιδας: «Το 2023, το πρόγραμμα δεν προκηρύχθηκε, με συνέπεια την απώλεια ενωσιακών πόρων ύψους 6 εκατ. ευρώ και επιπλέον την επιβολή ανάλογου προστίμου. Το 2024, η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 15/07/2024 (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 1506/206003) με προθεσμία υποβολής μόλις στις 02/08/2024. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε ποσά, τα οποία και κοινοποίησε στις Ο.Ε.Φ. με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2706.309905/11-10-2024. Οι Ο.Ε.Φ., με τη σειρά τους, είχαν στη διάθεσή τους 2 ημερολογιακές ημέρες για να αποδεχθούν τα εγκεκριμένα προγράμματα, ενώ ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όφειλε – βάσει ενωσιακής οδηγίας – να καταβάλει τις προκαταβολές έως τις 15/10/2024!»

Βασιζόμενες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ελαιοκομικές οργανώσεις προχώρησαν στην εκτέλεση των προγραμμάτων λαμβάνοντας εξοπλισμό και εξοφλώντας δαπάνες για τα έτη 2024 και 2025 μέσω των προκαταβολών, που έλαβαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις, μέσω ιδίων πόρων. Όμως, το Υπουργείο είχε προχωρήσει σε έγκριση ποσοστών χαμηλότερων από τα ελάχιστα προβλεπόμενα. Εκ των υστέρων, η ελεγκτική υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαπίστωσε ότι, σχεδόν στο σύνολο των έως τότε εγκεκριμένων προγραμμάτων, τα ποσοστά ορισμένων παρεμβάσεων υπολείπονταν των ελάχιστων ποσοστών, τα οποία προέβλεπε η πρόσκληση. Ως εκ τούτου, καταλογίστηκαν ως παράνομα και δεν εκκαθαρίστηκαν.

Όσον αφορά, μάλιστα, το τρέχον έτος, οι Ο.Ε.Φ. έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις λήψης της ενωσιακής και της εθνικής προκαταβολής, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες προκαταβολές έως τις 31/03/2026, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταβληθεί κανένα σχετικό ποσό, με αποτέλεσμα τη δραματική διόγκωση των οικονομικών προβλημάτων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρακιώτη: «Η Κυβέρνηση, η οποία μιλά για “Περιφερειακή Ανάπτυξη” και “στήριξη του πρωτογενούς τομέα”, αδυνατεί να πράξει ακόμη και τα αυτονόητα. Όχι μόνο δεν αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους για τον κλάδο της ελαιοκομίας, αλλά η χώρα μας καλείται να καταβάλει πρόστιμα εξαιτίας της κωλυσιεργίας, της ανικανότητας και της αδιαφορίας των ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων εκπέμπουν σήμα κινδύνου και μαζί με αυτές, ολόκληρος ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος έχει καταστεί έρμαιο πειραματισμών, αναλγησίας, διαφθοράς και διαπλοκής με κεντρικό ενορχηστρωτή μια Κυβέρνηση, που ουδέποτε ενδιαφέρθηκε πραγματικά για τον πρωτογενή τομέα».