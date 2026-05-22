Σχέδια Βελτίωσης: Για Σεπτέμβριο πάει η έναρξη υποβολής αιτήσεων

Νέα καθυστέρηση προβλέπεται στην προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης. Σύμφωνα με τον φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ-ΚΑΠ) 2023-27, που συνεδριάζει στην Αράχωβα στις 26 Μαΐου, δεν έχει υπογραφεί ακόμη η κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογής του προγράμματος και «με την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου και την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026», όπως αναφέρεται επί λέξει.

Αναλυτικά, για τις τρεις παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας και Ενεργειακές Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης 269.328.560,00 ευρώ, η αρμόδια διαχειριστική αρχή αναφέρει για τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησής τους:

«Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 354748/19.12.2025 Προδημοσίευση των ανωτέρω Παρεμβάσεων, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή μιας κοινής αίτησης στήριξης. Τον Φεβρουάριο 2026 τέθηκε σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο, επί του οποίου εν συνεχεία ενσωματώθηκαν οι σχετικές παρατηρήσεις της διαβούλευσης.

Η κοινή απόφαση εφαρμογής έχει ήδη προωθηθεί στην ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Με την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου και την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026.

Όσον αφορά τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ, έχει ολοκληρωθεί η ένταξη του συνόλου των δικαιούχων στο ΣΣ ΚΑΠ. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 1.049 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 43.413.892,84 € για την Παρέμβαση Π3-73-2.1 και 59 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.575.435,24 € για την Παρέμβαση Π3-73- 2.2.

Αναμένεται η εκχώρηση από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των αιτήσεων, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου η χρηματοδότηση των μέτρων. Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση της έκδοσης αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και της έκδοσης απόφασης οδηγιών πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών.»