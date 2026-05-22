Σχέδια Βελτίωσης: Για Σεπτέμβριο πάει η έναρξη υποβολής αιτήσεων

22/05/2026
2' διάβασμα
Νέα καθυστέρηση προβλέπεται στην προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης. Σύμφωνα με τον φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ-ΚΑΠ) 2023-27, που συνεδριάζει στην Αράχωβα στις 26 Μαΐου, δεν έχει υπογραφεί ακόμη η κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογής του προγράμματος και «με την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου και την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026», όπως αναφέρεται επί λέξει.

Αναλυτικά, για τις τρεις παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας και Ενεργειακές Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης 269.328.560,00 ευρώ, η αρμόδια διαχειριστική αρχή αναφέρει για τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησής τους:

«Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 354748/19.12.2025 Προδημοσίευση των ανωτέρω Παρεμβάσεων, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή μιας κοινής αίτησης στήριξης. Τον Φεβρουάριο 2026 τέθηκε σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο, επί του οποίου εν συνεχεία ενσωματώθηκαν οι σχετικές παρατηρήσεις της διαβούλευσης.

Η κοινή απόφαση εφαρμογής έχει ήδη προωθηθεί στην ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Με την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου και την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026.

Όσον αφορά τα μεταφερόμενα έργα του ΠΑΑ, έχει ολοκληρωθεί η ένταξη του συνόλου των δικαιούχων στο ΣΣ ΚΑΠ. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 1.049 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 43.413.892,84 € για την Παρέμβαση Π3-73-2.1 και 59 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.575.435,24 € για την Παρέμβαση Π3-73- 2.2.

Αναμένεται η εκχώρηση από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των αιτήσεων, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου η χρηματοδότηση των μέτρων. Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση της έκδοσης αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και της έκδοσης απόφασης οδηγιών πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών.»

Αλεξανδρής Πέτρος
αιτήσειςΕπιτροπή ΠαρακολούθησηςΠροκήρυξηΣεπτέμβριοςΣΣ ΚΑΠσχέδια βελτίωσης