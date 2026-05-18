Εντάξεις τον Ιούνιο και πληρωμές έως τα τέλη Ιουλίου για τους Νέους Αγρότες και εκκρεμότητες ΠΑΑ

Την έκδοση της απόφασης ένταξης των δικαιούχων Νέων Αγροτών της παρέμβασης Π3-75.1 μέσα στον Ιούνιο προανήγγειλε την Τρίτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Παράλληλα, δρομολογείται η αποπληρωμή παλαιών εκκρεμοτήτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εντός του 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των ανειλημμένων υποχρεώσεων, με σημαντικό κομμάτι να αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης των Μέτρων 4.1.1 και 4.1.5. Από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 1 δισ. ευρώ για τον Πυλώνα 2, εκ των οποίων περίπου 400 εκατ. ευρώ εκταμιεύθηκαν μέσα στον Δεκέμβριο.

Όπως σημείωσε, πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσπάθεια από το ΥΠΑΑΤ και τον μεταβατικό ΟΠΕΚΕΠΕ, για να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες, πριν τη λήξη του ΠΑΑ. Παρά ταύτα, εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτοί 711 φάκελοι συνολικού ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ. Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι η ολοκλήρωση του προηγούμενου ΠΑΑ και η μετάβαση στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 δημιουργούν αυξημένη πολυπλοκότητα στις διαδικασίες, καθώς απαιτούνται πολλαπλοί έλεγχοι και διαδοχικά διοικητικά βήματα.

Όπως τόνισε, η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με το υπουργείο για νομοθετική παρέμβαση που θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, με στόχο να προχωρήσουν ταχύτερα οι πληρωμές προς τους δικαιούχους.