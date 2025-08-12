Από 21/08 και για ένα μήνα κατ’ εξαίρεση φέτος οι τροποποιήσεις, για το μέτρο των Αυτόχθονων Φυλών

Νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-70-1,5 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 καθορίζει απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την απόφαση, η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από τους δικαιούχους ορίζεται κανονικά από τις 20 Απριλίου έως και τις 20 Μαΐου κάθε έτους και αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής της παρέμβασης, με ισχύ έως τη λήξη των δεσμεύσεών τους.

Ωστόσο, ειδικά για το έτος εφαρμογής 2025 –το δεύτερο έτος δεσμεύσεων– η προθεσμία διαφοροποιείται: οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αίτημα τροποποίησης πράξης ή μεταβίβασης εκμετάλλευσης από τις 21 Αυγούστου έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025. Υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται η υποβολή έως ενός αιτήματος τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής.

Εξαίρεση στον περιορισμό αυτό αποτελούν οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπου το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς όριο στον αριθμό των υποβολών.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της πρόσκλησης, καθώς για την Π3-70-1,5 το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος πληρωμής ταυτίζονται. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τροποποίηση μόνο για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής του μέτρου.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση