Από αλλεπάλληλες κρίσεις δοκιμάζονται οι φούρνοι της γειτονιάς

Το ψωμί, σύμβολο καθημερινότητας και βασικό αγαθό σε κάθε ελληνικό τραπέζι, φαίνεται πως δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Οι παραδοσιακοί φούρνοι, που για δεκαετίες αποτελούσαν σημείο αναφοράς στις γειτονιές, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα πλέγμα δυσκολιών που απειλεί την ίδια τους την ύπαρξη.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, την τελευταία πενταετία περισσότερα από 800 αρτοποιεία πανελλαδικά έχουν αναγκαστεί να κλείσουν, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο αριθμός φτάνει τα 45. «Κάθε φούρνος που κατεβάζει ρολά αφήνει πίσω του όχι μόνο ένα κενό στην αγορά, αλλά και μια μικρή οικονομική μονάδα που στήριζε εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες. Αυτός ο αριθμός των εργαζόμενων μπορεί να έχει φτάσει και τους 250.000», σημειώνει η κα Κουκουμέρια.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η εκτόξευση του κόστους ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει γονατίσει τις επιχειρήσεις, με περιόδους που το κόστος έχει φτάσει σε πενταπλάσια επίπεδα, οι τιμές βασικών υλών, όπως η σοκολάτα, έχουν αυξηθεί έως και 70%, ενώ το αλεύρι παραμένει ακριβό. Παρά τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει καλύτερα συμβόλαια, την τελευταία πενταετία έχουν μπει «λουκέτα» σε όλη την Ελλάδα.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και τα καταστήματα που έχουν λάβει άδεια για bake off. «Αυτήν τη στιγμή, έχουν ανοίξει 500 σημεία που ψήνουν κατεψυγμένη ζύμη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος οδηγείται, τεχνηέντως θα πω, σε επιλεγμένο ψωμί και όχι φρέσκο, που έχει διάρκεια 24 ωρών. Δεν μπορεί να λέγεται φούρνος ένα κατάστημα που εισάγει κατεψυγμένη ζύμη», σημείωνει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας και καταλήγει, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τη στήριξη του επαγγέλματος.