Αγροτικές κινητοποιήσεις: Με κλειστούς δρόμους συνεδριάζει το απόγευμα το Συντονιστικό του Μπλόκου της Νίκαιας για τα επόμενα βήματα

Ενισχύονται ώρα με την ώρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν ουσιαστικά χθες (Κυριακή 30/11), με το Συντονιστικό του Μπλόκου της Νίκαιας να συνεδριάζει απόψε μετά τις 5 το απόγευμα για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Στη Θεσσαλία, τα πρώτα αντίσκηνα έχουν ήδη στηθεί, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι «έτσι θα περάσουν οι γιορτές». Παράλληλα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επικρατεί αναμονή για «κρίσιμη» σύσκεψη, ενώ οι αγρότες της Ροδόπης προετοιμάζονται για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς όμως προς το παρόν να έχει σημειωθεί αποκλεισμός δρόμων.

Άνοιξαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια των Μαλγάρων– Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Λάρισα: Προθεσμία για τις 4/12 στους δύο συλληφθέντες αγρότες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι

Παράταση για να απολογηθούν εξασφάλισαν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί έντονη παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

Από το μεσημέρι της Κυριακής παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εντείνονται με επίκεντρο τον κόμβο της Νίκαιας.

Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί κατά μήκος του οδοστρώματος, σχηματίζοντας μπλόκο που διακόπτει πλήρως την κυκλοφορία, ενώ δεκάδες ακόμη μηχανήματα από όλη τη Θεσσαλία και γειτονικές περιοχές αναμένονται να ενισχύσουν τις επόμενες ώρες το σημείο.

Οι αγρότες της περιοχής της Χαλκηδόνας και των Κουφαλίων θα συγκεντρωθούν στον κόμβο έξω από τη Χαλκηδόνα για να αποφασίσουν προς τα πού θα κινηθούν.

Από κει και πέρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση και στους αγρότες ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη θα έχουν μια συγκέντρωση μαζί με τους συναδέλφους τους, για να κάνουν έναν κοινό μπλόκο από την Χαλκιδική, οπότε αναμένεται να φανεί σε ποιο σημείο θα αποφασίσουν και αυτοί να στήσουν τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στο Νομό Καρδίτσας, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν την οδική αρτηρία της Κεντρικής Ελλάδας. Τα τρακτέρ στο μπλόκο ξεπερνούν τα 1500.

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε πορεία κλιμάκωσης από χθες.

Υπάρχει ένα κύκλωμα μεσαζόντων, μία αισχροκέρδεια την οποία η κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Φυσικά οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, βλέπετε η κλιματική αλλαγή, όπου περνάει τι συνέπειες έχει, ισοπεδώνει πραγματικά ολόκληρες εκτάσεις. Και φυσικά όλη αυτή η κοροϊδία που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που έπεφταν πάντα στο κενό», τόνισε.

Κλιμάκωση από τα Τρίκαλα ως τον Έβρο

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν το απόγευμα νέα συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

ΣτηνΑλεξάνδρεια Ημαθίαςυπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, ΕΡΤ