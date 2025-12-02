«Απόβαση» κτηνοτρόφων στην Κεντρική πλατεία Λάρισας – Έριξαν γάλατα, άχυρο και καλαμπόκι (φωτο – βίντεο)

Ξεσήκωσαν το κέντρο της Λάρισας σήμερα νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι κατέφτασαν με κορναρίσματα και σημαίες στην Κεντρική πλατεία Λάρισας με σκοπό να διαμαρτυρηθούν.

Ως μέτρο διαμαρτυρίας έχυσαν γάλατα στην Κεντρική πλατεία και έριξαν άχυρα και καλαμπόκι.

Σε πλήρη αγανάκτηση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι στις δηλώσεις του τόνισαν: «Μας άφησαν χωρίς πρόβατα και περιουσία, μας άφησαν στους δρόμους, να σταματήσει η κοροϊδία. Η αγανάκτηση όλου του κτηνοτροφικού κόσμου πλέον βρίσκεται στα όριά της. Τα προβλήματα είναι πολλά, η κακή διαχείριση της ευλογιάς με τα θανατωθέντα ζώα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η προκλητική εξεταστική που παρακολουθούμε και εμείς, το ότι δεν πήραμε ούτε τα 2 και 3 χιλιάδες ευρώ, ο κόμπος έφτασε στο χτένι μετά και τη σύλληψη των συναδέλφων που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, είμαστε αποφασισμένοι να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Να δούμε ποιος έχει παραπάνω. Απαιτούμε λύσεις, ο ίδιος ο πρωθυπουργός να έρθει στο θεσσαλικό κάμπο να δώσει λύσεις. Χωρίς την κτηνοτροφία δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, να το καταλάβουν και οι καταστηματάρχες, θα κλείσουν τα μαγαζιά και θα πεινάσουμε όλοι μαζί».

«Ζούμε έναν εξαφανισμό, οι ενισχύσεις πετσοκομμένες στους κτηνοτρόφους, να πάρουν μέτρα αλλιώς ήρθαμε για να μείνουμε, δεν θα φύγουμε…», σημείωσε άλλος κτηνοτρόφος.

Αμέσως μετά οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας προκειμένου να ενωθούν και να συμπαρασταθούν στους αγρότες στο εκεί μπλόκο.

Ενισχύονται οι κινητοποιήσεις με νέα μπλόκα – «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στο δρόμο»

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη από τιςς 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωΐ. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι δίωροι αποκλεισμοί που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 5- 7 το απόγευμα. Παράλληλα, τα τρακτέρ των αγροτών κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

«Στον χορό και οι κτηνοτρόφοι»

«Εδώ Χριστούγεννα, εδώ θα κόψουμε την βασιλόπιτα», είναι φράση που μεταφέρει από το μπλόκο των Μαλγάρων, η Λία Χριστάρα περιγράφοντας ότι κάποιοι αγρότες ήδη «στόλισαν», αφού κατάφεραν μέσα από χωράφια να φτάσουν στα διόδια Μαλγάρων», με μια αιφνιδιαστική κίνηση, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Με διαμαρτυρία στο κέντρο της Λάρισας, μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι.

Οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Για όσο χρειαστεί» κλειστός ο Ε65

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάνιας Γκουσιάρη.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος. Οι περισσότεροι είναι εκτός της ρύθμισης ΓΑΙΑ για χαμηλότερη τιμή ρεύματος. (EUROKINISSI)

«Αναμένονται οι ώρες αποκλεισμών στα τελωνεία»

Στην Εγνατία Οδό αναμένεται συγκέντρωση αγροτών στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Ανοιχτός είναι ο δρόμος στο τελωνείο της Δοϊράνης, των Ευζώνων, όπου προηγήθηκε αποκλεισμός. Η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, από τους αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίκσονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου των Ευζώνων. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νίκαια Λάρισας/ (EUROKINISSI)

Αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο και επιπλέον διατυπώνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Την Τρίτη όλοι οι αγροτικοί φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας συναντώνται στην Ελευθερούπολη για να ληφθεί απόφαση ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος.

Στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Λευκώνα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών».

«Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληα ότις Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

«Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο συστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.



Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε ο Νικος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παρταγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομά 3,4 δισ», ανέφερε.



Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς:«Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και η Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», τόνισε.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Επιτέλους η ανίκανη κυβέρνηση να δώσει τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες», ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές» ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προγραμματίζουν κινητοποιήσεις

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Ημαθία: Στον κόμβο της Κουλούρας βγάζουν τα τρακτέρ

Στον κόμβο της Κουλούρας βγάζουν σήμερα Τρίτη 2/12 τα τρακτέρ αγρότες της Ημαθίας, ανταποκρινόμενοι στο κοινό κάλεσμα των αγροτικών συλλόγων της περιοχής.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι άμεσες πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις για την κτηνοτροφία. Οι δύο αγροτικοίο σύλλογοι του νομού Ημαθίας τονίζουν ότι η παρουσία και η συμμετοχή των αγροτών είναι κρίσιμη, προκειμένου – όπως σημειώνουν – «να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.

Ιωάννινα: Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., οι Αγρότες και Κτηνοτρόφοι της Κορινθίας συγκεντρώνονται στον Κόμβο Κιάτου της Ολυμπίας Οδού (Περιοχή Πετμεζά), σε μια κοινή, υπεύθυνη και συντεταγμένη κινητοποίηση.

Η φωνή μας υψώνεται με ενότητα και αξιοπρέπεια, διεκδικώντας μια δίκαιη, βιώσιμη και πραγματικά παραγωγική ύπαιθρο, ικανή να στηρίξει τον τόπο και τις οικογένειές μας.

Η συμμετοχή όλων αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στο μέλλον της Κορινθίας.

Αγρότες Σερρών: Σήμερα τρακτέρ στις πλατείες και αύριο Προμαχώνα

Η απόφαση στη γενική συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας πάρθηκε και αυτή είναι: Μπλόκο των Σερραίων αγροτών στο τελωνείο του Προμαχώνα. Σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 τα τρακτέρ βγαίνουν στις πλατείες και αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 όλοι στον κόμβο του Λευκώνα, ώστε από εκεί να πάνε Προμαχώνα.

Με ένα στόμα και μια φωνή οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι αποφάσισαν πως ο Προμαχώνας είναι μονόδρομος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τους. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα , πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση όπου τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής με πρώτο τον Γιάννη Τουρτούρα αναφέρθηκαν εκτενώς στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φέτος, επισημαίνοντας πως αυτή πρόκειται να είναι η πιο κρίσιμη κινητοποίηση των τελευταίων ετών, για το λόγο αυτό μάλιστα, όπως ανέφερε, είναι επιτακτική ανάγκη να πλημμυρίσει η χώρα και ο νομός από τρακτέρ.

Αποφασισμένοι για Προμαχώνα οι αγρότες

Πάνω από 1.000 αγρότες από νωρίς βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Acropol με σκοπό να δείξουν την δυναμική τους, την αποφασιστικότητά τους αλλά πάνω από όλα την δυσαρέσκεια τους για τις πρακτικές της ελληνικής Κυβέρνησης που όπως ανέφεραν δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.

«Θα πάμε φυλακή λόγω χρεών»

Στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα στηθούν στον κόσμο του Λευκώνα ώστε να μην αφήσουν κανένα τρακτέρ να περάσει, και όσοι το πράξουν να έρθουν αντιμέτωποι με διμοιρίες των ΜΑΤ , επιθέσεις από πλευράς αστυνομίας ακόμη και συλλήψεις, οι αγρότες δήλωσαν ανυποχώρητοι αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στη φυλακή θα πάμε είτε λόγω κινητοποιήσεων, είτε λόγω χρεών. Άλλη λύση δεν υπάρχει παρά μόνο η αντίδραση».

Ο τέως πρόεδρος των αδέσμευτων αγροτών Σερρών και χρόνια συνδικαλιστής Γιάννης Τουρτούρας στην ομιλία τους προς τους συναδέλφους του, απεύθυνε έκκληση στον στρατηγό της αστυνομίας στην κεντρική Μακεδονία αλλά και τον ταξίαρχο Σερρών να μην τους σταματήσουν και να μην τους αναγκάσουν να προχωρήσουν από τον δίκαιο αγώνα που έχουν μπροστά τους και αυτός θέλει δεν θέλει κυβέρνηση και αστυνομία θα γίνει στον Προμαχώνα.

Οι αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους ζητώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

