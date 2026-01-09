Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει το έργο «Μια Μπάλα για Όλους» – Μαθαίνουμε να Παίζουμε Ζώντας Μαζί

Με αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τα παιδιά και την κοινωνία που μας περιβάλλει, η ΟΛΥΜΠΟΣ ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη στήριξη του προγράμματος «Μια Μπάλα για Όλους», το οποίο δίνει στα παιδιά με προβλήματα όρασης την ευκαιρία να μάθουν να παίζουν με μια ειδική μπάλα ήχου και να απολαμβάνουν τον αθλητισμό όπως κάθε παιδί.

Σε έναν κόσμο όπου η κάθε μέρα είναι γεμάτη ευκαιρίες για παιχνίδι, εκπαίδευση και συνύπαρξη, η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει έξω από το παιχνίδι της ζωής. Στηρίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια Μπάλα για Όλους» και προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο σε παιδιά με προβλήματα όρασης και όσο και σε παιδιά χωρίς, σε 7 σχολεία (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), επιβεβαιώνουμε την κοινή μας αφοσίωση στις ανθρώπινες αξίες, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών και στην ελπίδα που γεννά η χαρά του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα αυτό, μέσα από εξειδικευμένες δραστηριότητες και βιωματική εκπαίδευση, διδάσκει στα παιδιά με προβλήματα όρασης πώς να χειρίζονται τη μπάλα, η οποία παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο, πώς να συνεργάζονται με άλλους, να αλληλοεπιδρούν και να νιώθουν τη δύναμη της ομαδικότητας — μια δύναμη που ξεπερνά τα όρια της όρασης και αγγίζει την καρδιά. Η ΟΛΥΜΠΟΣ είναι περήφανη που αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας, προσφέροντας πόρους, υποστήριξη και την ενέργεια που χρειάζεται για να μεγαλώσει αυτό το όραμα.

Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια ακόμη έκφραση της βαθιάς μας δέσμευσης στις κοινωνικές δράσεις με νόημα και επίδραση. Μαζί, χτίζουμε μια κοινωνία όπου η κάθε μπάλα που κυλάει συμβολίζει χαρά, δύναμη και ενότητα — και όπου κανένα παιδί δεν μένει στο περιθώριο.