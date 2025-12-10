Αποχωρούν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου – Επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου. Περισσότερα από 100 φορτηγά μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα.

Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είναι προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία.