Αποχωρούν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου – Επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου. Περισσότερα από 100 φορτηγά μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα.
Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είναι προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία.
Επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι θέλουν να φθάσουν στην γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα ξεκίνησαν με οχήματα και τρακτέρ από τον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, και κατευθύνθηκαν προς το Ρίο. Όταν έφθασαν στο σημείο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν θέσει φραγμό. Έπειτα από λίγη ώρα ξεκίνησαν πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα. Κάποια στιγμή προκλήθηκε ένταση και μικρή έκτασης επεισόδια, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλησαν να πλησιάσουν τη γέφυρα, αλλά τους εμκπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό.