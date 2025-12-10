Ηράκλειο: Κατάληψη κτιρίου της ΑΑΔΕ από τους αγροτοκτηνοτρόφους

Εκτός από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν και στην κατάληψη του κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ. Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν επ’ αόριστον στις «επάλξεις του αγώνα» και έκαναν γνωστό πως δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ