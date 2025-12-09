Στήθηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής το πρώτο μπλόκο μελισσοκόμων και αγροτών στον νομό

Στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, στήθηκε σήμερα το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο σημείο βρίσκονται μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Χαλκιδικής με τα οχήματά τους και αγρότες με τα τρακτέρ τους από περιοχές όπως την Ορμύλια, τη Νικήτη, τη Σάρτη, το Μεταγγίτσι και την Συκιά. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης τους που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ