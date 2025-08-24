Απογευματινή λαϊκή αγορά: Ένα νέο μοντέλο ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη

Τον δρόμο για μια νέα εποχή στις λαϊκές αγορές ανοίγει η Θεσσαλονίκη, φέρνοντας την αγορά πιο κοντά στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Μετά από πολυετή προσπάθεια, ένας στόχος των ανθρώπων των λαϊκών αγορών γίνεται πραγματικότητα, με τη δημιουργία και λειτουργία στη συμπρωτεύουσα της πρώτης απογευματινής λαϊκής αγοράς πανελληνίως.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τις αγοραστικές συνήθειες των πολιτών και να δώσει νέα πνοή στην τοπική οικονομία, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης, Άγγελος Δερετζής, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, ότι είναι κάτι που το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια ο κόσμος.

Η αγορά θα λειτουργεί στη δυτική πλευρά της πόλης, με τα εγκαίνια να έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 12:00 έως τις 18:00, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να επισκεφθούν τις πρωινές λαϊκές. «Θα συμμετέχουν και παραγωγοί και επαγγελματίες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί άλλη μια λαϊκή στα ανατολικά της πόλης, ώστε να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους που εργάζονται και δεν μπορούν να πάνε σε μια λαϊκή τα πρωινά. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και οι εργαζόμενοι θα έχουν μια ακόμη επιλογή να πάνε και να βρουν φρούτα και λαχανικά φθηνότερα από τα καταστήματα», υπογραμμίζει ο κ. Δερετζής.

Σε μήκος 300 μέτρων και με τη συμμετοχή 40 παραγωγών και πωλητών, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα αγροτικής και αλιευτικής προέλευσης, σε ώρες που εξυπηρετούν καλύτερα τη σύγχρονη καθημερινότητα.

«Για αρχή, θα υπάρχουν περίπου 40 πάγκοι, στους οποίους θα ξεχωρίζουν οι παραγωγοί από τους επαγγελματίες, με διαφορετικά χρώματα τέντας και καλύμματα, προκειμένου να ξέρει ο καταναλωτής από πού ψωνίζει. Εμείς, ως Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε ότι η ακρίβεια πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα της – και όταν λέω ρίζα, εννοώ στο χωράφι. Αν δεν στηριχθεί ο παραγωγός εκεί που παράγει, αν δεν μειωθεί το κόστος καλλιέργειας και παραγωγής, τότε η ακρίβεια θα φτάνει στον καταναλωτή διογκωμένη και ανεξέλεγκτη», καταλήγει ο ίδιος.