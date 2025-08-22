Ακυρώνεται η Γιορτή Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Στην απόφαση να ακυρώσει τη φετινή διοργάνωση της Γιορτής της Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι προχώρησε η δημοτική αρχή Τυρνάβου.

“Σεβόμενοι το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τις διήμερες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τέλος του Σεπτεμβρίου. Μας στεναχωρεί πολύ η απόφαση αυτή, όμως η κατάσταση όλο αυτό το διάστημα αντί να εξομαλύνεται, έχει επιδεινωθεί και είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τους κτηνοτρόφους, τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία” ανέφερε στην ΕΡΤ Λάρισας ο Δήμαρχος Στέλιος Τσικριτσής.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής του Τυρνάβου , της Ελασσόνας, της Αγιάς, του Κιλελέρ και ευρύτερα στη Μαγνησία και όλη την Θεσσαλία είναι ιδιαίτερα αναστατωμένοι, με σοβαρές απώλειες, χωρίς την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, χωρίς ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αποζημίωσης, όπως καταγγέλλουν μέσα από τους συλλόγους τους.

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας στον Τύρναβο για το θέμα της ευλογιάς.

