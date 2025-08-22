«Αρδευτικό βόρειας ζώνης Πολυφύτου» – 105 εκατ. ευρώ για το μεγάλο έργο

Χωράφια πέριξ της λίμνης Πολυφύτου εκτάσεως γύρω στα 37.000 στρέμματα αναμένεται να αναζωογονηθούν με ένα μεγάλο αρδευτικό έργο.

Επί δεκαετίες ένα προτεινόμενο έργο που είχε βουλιάξει μέσα σε τεχνικές δυσκολίες και αναβλητικότητα, τώρα πήρε το πράσινο φώς για να προχωρήσει.

Ο Νίκος Ασλανίδης, πρόεδρος Σπάρτου, θεωρεί ότι το έργο «θα λειτουργήσει ως πνοή που δίνεται σε έναν ασθενή και θα ζωντανέψει την περιοχή μας. Από 4.500 στρέμματα θα αρδευτούν τα 4.000 και όχι τα 500 λόγω υψομέτρου».

Ο Κώστας Ζυμάρας, πρόεδρος Κάτω Κώμης ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους προχωρά το έργο, εξηγεί το ότι βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης κάτι πολύ θετικό, αλλά όπως λέει στο χωριό του μόνο 500 από τα 5.000 στρέμματα θα αρδευτούν μέσω του έργου, καθώς η χαμηλή στάθμη της λίμνης δεν επιτρέπει να φτάσει το νερό του αρδευτικού έργου σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κορκίδα, πρόεδρο Άνω Κώμης, έως τώρα περίμεναν την βροχή για να ποτιστούν τα χωράφια, αν και το χωριό του διαθέτει ένα μικρό αρδευτικό που λειτουργεί επί 50 χρόνια και αρδεύει γύρω στα 150 – 200 στρέμματα. Από το έργο που θα γίνει δεν καλύπτεται η δική του κοινότητα λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς, μια τεχνική δυσκολία, η οποία ελπίζουν ότι θα αντιμετωπιστεί και θα μπορέσουν να ποτιστούν τα περίπου 5.000 – 6.000 στρέμματα.

Όλοι διαπιστώνουν ότι πολλοί νέοι επιστρέφουν στην καλλιέργεια των χωραφιών, γεγονός που θα αναζωογονήσει οικονομικά και δημογραφικά την περιοχή. Ως εκ τούτου η άρδευση είναι περισσότερο από αναγκαία.

Προ διμήνου εκδόθηκε η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ενέκρινε την υποβολή της πρότασης για την ένταξη του στο στρατηγικό σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα χρηματοδοτηθεί με 104 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.