Αποκαρδιωτική η εικόνα στους ελαιώνες της Λέσβου λόγω ξηρασίας

Το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος της Λέσβου πλήττεται από έντονη και ακραία ξηρασία σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του meteo.

Οι ελιές τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε παρατεταμένο στρες λόγω έλλειψης νερού δήλωσε στην ΕΡΤ Β. Αιγαίου ο ελαιοτριβέας και ελαιοπαραγωγός κ. Μιχάλης Τζωρτζής.

Τον χειμώνα ο μετεωρολογικός σταθμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέγραψε μόλις 13,5 ίντσες νερού ή 382 χιλιοστά ύψους βροχής. Αποτέλεσμα είναι να έχουν χαθεί όλες οι μάνες και όλα τα αποθέματα νερού.

Αποθέματα νερού δεν υπάρχουν και η διαπίστωση αυτή πρέπει να κάνει τους αρμόδιους να λάβουν τα μέτρα εκείνα στα οποία ήδη θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Μικρά φράγματα, υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις…σε κάποια έργα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

Φέτος δυστυχώς οι ελαιώνες δεν θα έχουν απόδοση λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας αλλά και εξαιτίας του ότι πέρσι υπήρχε σοδειά αλλά ήταν προβληματική λόγω του καρπού που είχε συρρυκνωθεί από την ξηρασία αλλά και της μικρής απόδοσης σε λάδι. Είναι μια κατάσταση απογοητευτική γιατί και το λάδι δεν έχει τιμή. Σε στάση αναμονής είναι οι ελαιοπαραγωγοί στο νησί και από την άλλη η Ιταλία ξεκίνησε την παραγωγή λαδιού.

Με πληροφορίες από ertnews.gr