Στο επίκεντρο ο ελαιοκομικός τομέας στην ημερίδα του ΠΑΣΕΛ στη Λαμία

Στην πόλη της Λαμίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/09 η πρώτη ενημερωτική ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελαιουργείων – ΠΑΣΕΛ, με την συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας καθώς και με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των κατά τόπους Επιμελητηρίων αλλά και των εθνικής εμβέλειας φορέων του ελαιοκομικού τομέα, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ).

Η ενημερωτική συνάντηση, παράλληλα με την γενικότερη παρακίνηση του κλάδου των ελαιοτριβέων, της επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδου, αλλά ταυτόχρονα και των ελαιοπαραγωγών, έχει βασικούς στόχους την καταγραφή των συλλογικών προβλημάτων, την ενημέρωση για θέματα ορθών γεωργικών πρακτικών και κινδύνων από επιμολυντές (MOSH-MOAH κλπ), τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, τις τρέχουσες αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων (Ηλεκτρονική διακίνηση-ψηφιακό Δελτίο Αποστολής/Διακίνησης, ψηφιακή διαδικασία, καταχωρήσεις στο Ελαιοκομικό Μητρώο κλπ), την αξιοποίηση του αγροτουρισμού και την θεσμοθέτηση (από το Υπ. Τουρισμού) της αναγνώρισης επισκέψιμων ελαιουργείων με την χορήγηση σχετικού σήματος κλπ.

«Όλος ο τομέας μεταποίησης ελαιόκαρπου και παραγωγής ελαιολάδου καθώς και οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν, αναγνωρίζουν ότι τα ελαιοτριβεία αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής και αγροδιατροφικής οικονομίας της χώρας μας, από τις εγκαταστάσεις τους επεξεργασίας ελιάς, αλλά και κόμβοι τεχνογνωσίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνολογίας, της ποιότητας παραγωγής και των περιβαλλοντικών πρακτικών, τα σύγχρονα ελαιοτριβεία μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο ελληνικό ελαιόλαδο, ενώ πολλά έχουν παράλληλη δραστηριότητα και τυποποίησης, εμπορίας και εξαγωγής ελαιολάδων» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 10.00 πμ – 13.30 μμ στο Αμφιθέατρο ΔΕΥΑ (Τ. Ισαάκ & Α. Παπανδρέου) με τη συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών στελεχών του αγροδιατροφικού τομέα, με ελεύθερη, ανοιχτή συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών και στελεχών ελαιουργείων καθώς και των ελαιοπαραγωγών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

-9:45 – 10:15 Προσέλευση – εγγραφές

-10:15 – 10: 30 Χρυσόστομος Καρέλλης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Η σημασία τη ελαιοκαλλιέργειας στον Νομό.

-10:30 – 11:15 Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος ΠΑΣΕΛ. Τρέχουσες αλλαγές και διαδικασίες προσαρμογής στην ψηφιακή διαδικασία, ενόψει τη νέας ελαιοκομικής περιόδου.

-11:15 – 11:40 Μανώλης Γιαννούλης, Πρόεδρος ΕΔΟΕ. Η ποιότητα ελαιολάδων σε διαρκή κινητικότητα και αναστάτωση.

-11:40 – 12: 05 Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής ΠΑΔΑ, Ευκαιρίες ποιότητας και ιχνηλασιμότητας για το ελληνικό ελαιόλαδο & περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

-12:05 – 12:25 Εκπρόσωπος Υπουργείου Τουρισμού (Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας). “Παρουσίαση του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου του Υπουργείου Τουρισμού”

-12:25 – 12:45 Γιώργος Οικονόμου, Σύμβουλος αγροδιατροφικών θεμάτων. Οι αναπτυξιακές προοπτικές για τον κλάδο ελαιοποίησης.

-12:45 – 13:30 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Απόψεις. Ελεύθερη συζήτηση.