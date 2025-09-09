Σέρρες: Ικανοποιητικές οι αποδόσεις της βιομηχανικής ντομάτας

Με θετικούς οιωνούς άρχισε η φετινή περίοδος για τη συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας στην Άνω Καμήλα Σερρών, καθώς σύμφωνα με τους παραγωγούς ήταν ικανοποιητικές οι αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Παλιά η περιοχή είχε επτά εργοστάσια, σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Γαργαβάνη, ντοματοπαραγωγό, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από νέους αγρότες.

Σύμφωνα με τον κ. Στέργιο Νικολή, πρόεδρο της ομάδας παραγωγών βιομηχανικής ντομάτας Πελαργός, η καλλιέργεια της ντομάτας επανακάμπτει με μικρά και σταθερά βήματα, διότι από τη φύση της είναι δυναμική παρά τα ρίσκα και το υψηλό κόστος.

Πηγή ertnews.gr