Απόψε η ανακοίνωση παράτασης για monitoring και ΟΣΔΕ 2025

Εντός της ημέρας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ανακοίνωση παράτασης για τις διορθώσεις στο σύστημα παρακολούθησης (AMS – monitoring) μέσω της εφαρμογής Agrisnap GR, καθώς και για εκκρεμότητες που συνδέονται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025.

Η απόφαση αποδίδεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στη λειτουργία της εφαρμογής, τα οποία, σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, δυσχεραίνουν την έγκαιρη και ορθή υποβολή των απαιτούμενων διορθώσεων. Δεύτερον, στις επιπτώσεις των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων στη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως στον Βόρειο Έβρο, όπου σημαντικός αριθμός παραγωγών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις διαδικαστικές υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τυπικά η προθεσμία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.