Παράταση διορθώσεων στα «yellow» του monitoring λόγω βροχών, ζητούν οι παραγωγοί

Η ΕΑΣ Ορεστιάδας ενημερώνει ότι η πρόσφατη ανάρτηση αποτελεσμάτων του Ενιαίου Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2025) από την ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» (yellow) μετά τον έλεγχο monitoring, να υποβάλουν συμπληρωματικές φωτογραφίες με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής AGRISNAP–GR για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης των εκτάσεών τους.

Ωστόσο, χιλιάδες στρέμματα στον νομό Έβρου είναι πλημμυρισμένα, καθιστώντας αδύνατη τόσο την πρόσβαση όσο και τη λήψη φωτογραφιών. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε πλημμυρισμένες περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από τις 18 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026, λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρών από την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου. Επιπλέον, ο Δήμος Ορεστιάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 29 Απριλίου 2026.

Η ΕΑΣ Ορεστιάδας ζητά από την ΑΑΔΕ να δοθεί εύλογη παράταση στους παραγωγούς του νομού, ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες φωτογραφίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναξιολόγησης των αγροτεμαχίων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ:

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στις 18-02-2025 « ΕΑΕ 2025 – Ανάρτηση αποτελεσμάτων Monrtoring και υποβολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, καλούνται οι παραγωγοί, των οποίων τα αγροτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα (yellow), να προβούν σε διόρθωση την αιτήσεων τους με συμπληρωματική τεκμηρίωση, υποβάλλοντας φωτογραφίες με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής AGRISNAP–GR, διαδικασία που θα λειτουργήσει ως αποδεικτικό στοιχείο για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης των αγροτεμαχίων.

Σας γνωρίζουμε ότι χιλιάδες στρέμματα είναι πλημμυρισμένα σε ολόκληρο το νομό Εβρου, καθιστώντας απαγορευτική τόσο την πρόσβαση σε αυτά όσο και τη σχετική λήψη των φωτογραφιών.

Επιπλέον, εκτός από σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας για περιορισμό μετακινήσεων τον δημοτών στις πλημμυρισμένες εκτάσεις, με ανακοίνωση της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 18-02-2026, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από την Τετάρτη 18.02.2026 μέχρι και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμηρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου. Επιπλέον με την Αρ.Πρωτ.Α428/04.02.2026 απόφασή της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κηρύσσει το Δήμο Ορεστιάδας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από 29 Ιανουαρίου 2026 έως και την 29 Απριλίου 2026.

Από τα ανωτέρω είναι ξεκάθαρο ότι καθίσταται αδύνατη η λήψη φωτογραφιών των «κιτρινισμένων» αγροτεμαχίων από τούς παραγωγούς και η αντίστοιχη υποβολή τούς στο πληροφοριακά σύστημα.

Είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ να δώσει εύλογη χρονική παράταση στους παραγωγούς του νομού Έβρου προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες φωτογραφίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναξιολόγησης της κατάστασης των αγροτεμαχίων».