EIP-AGRI: Αγρότες, σύμβουλοι και ερευνητές συν-δημιουργούν λύσεις ψηφιακής διαχείρισης

Η ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα ήταν ο βασικός στόχος του εργαστηρίου «Sensing the future: practical applications of proximal and remote sensing for farmers and advisors» που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 27–28 Ιανουαρίου 2026 συγκεντρώνοντας περίπου 100 συμμετέχοντες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων αγρότες, δασολόγοι, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές και εκπρόσωποι επιχειρήσεων τεχνολογίας. Η διοργάνωση εντάχθηκε στις δραστηριότητες του EU CAP Network για την καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσης, σε σύνδεση με το EIP-AGRI, και μεταξύ άλλων παρουσίασε πρακτικές για την ψηφιακή διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσα από εφαρμογές και ανταλλαγή εμπειριών.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες προσιτής (proximal) και απομακρυσμένης (remote) ανίχνευσης μετασχηματίζουν τη σύγχρονη γεωργία και δασοκομία. Δορυφόροι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και αισθητήρες πεδίου παρέχουν δεδομένα υψηλής ακρίβειας για την υγρασία και τη σύσταση του εδάφους, τη θρεπτική κατάσταση των φυτών, την εμφάνιση ασθενειών, αλλά και για την υγεία και ευζωία των ζώων. Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης εισροών, όπως το νερό, τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εκμεταλλεύσεων.

Πρακτικά παραδείγματα

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των τεχνολογιών ανίχνευσης σε διαφορετικά παραγωγικά συστήματα, από αρόσιμες και δενδρώδεις καλλιέργειες έως τη ζωική παραγωγή. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ αγροτών, συμβούλων, ερευνητών και παρόχων τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανταλλαγής γνώσης και της συν-δημιουργίας λύσεων. Συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι ενοποίησης δεδομένων από πολλαπλές πηγές σε ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, καθώς και ζητήματα που αφορούν το κόστος επένδυσης, την τεχνική πολυπλοκότητα και τη διακυβέρνηση των δεδομένων.

Η σημασία της πρωτοβουλίας συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προσέλκυση νέων αγροτών στον πρωτογενή τομέα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων περιβαλλοντικών και οικονομικών πιέσεων, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το «Sensing the future» ανέδειξε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα οικοσύστημα συνεργασίας, κατάρτισης και εμπιστοσύνης, ώστε τα δεδομένα να μεταφράζονται σε ουσιαστικές αποφάσεις στο πεδίο. Μέσα από τη διασύνδεση έργων, φορέων και επαγγελματιών, το εργαστήριο επιδίωξε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και πράξης, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής γεωργίας προϋποθέτει τόσο τεχνολογική καινοτομία όσο και ανθρώπινη συνεργασία.