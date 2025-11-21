Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για πιθανές παραβιάσεις στη διαχείριση της ευλογιάς

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σε εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκαν ή όχι, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, αυτεπαγγέλτων διωκόμενα αδικήματα όπως αυτό της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα απευθύνεται στους Εισαγγελείς Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, διαβιβάζοντας το φάκελο με τα στοιχεία που προσκόμισε πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Στην επιστολή του ο κ. Τσιάρας, αναφέρεται σε παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας τα οποία λήφθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αποτροπή της διάδοσης, στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, μέσω:

α) της εκ μέρους των κτηνοτρόφων, παράλειψης δήλωσης των νεκρών ζώων τους, ώστε να ακολουθεί η υγειονομική ταφή τους,

β) των γενομένων παρανόμων μετακινήσεων αιγοπροβάτων,

γ) της διαπιστωθείσας – έστω, σε μικρή κλίμακα – παράνομης εισαγωγής, στην Ελλάδα, μη εγκεκριμένων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμβολίων και του παράνομου εμβολιασμού αιγοπροβάτων, με αυτά, και

δ) των δηλώσεων πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών, οι οποίες προτρέπουν στη μη τήρηση των ληφθέντων μέτρων βιοασφάλειας, αλλά στην λύση της χρήσης μη αδειοδοτημένων (από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ευρωπαϊκή Ένωση), εμβολίων, κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που, όμως, παράγονται σε τρίτες χώρες και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Πηγή: ertnews.gr