Ευλογιά: Μειώνονται τα κρούσματα, παραμένουν η ανησυχία και τα ερωτήματα για τους παραγωγούς

Σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων ευλογιάς καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις κτηνοτροφικές μονάδες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενη, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και του περιορισμού των μετακινήσεων, μεταξύ άλλων.

Αυτή την εβδομάδα, τα θετικά κρούσματα στη Θεσσαλία ήταν μόλις πέντε. Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μείωση των κρουσμάτων, αλλά την τρέχουσα διαπιστώθηκαν τρία κρούσματα στη Ροδόπη και δύο στην Ξάνθη και οι εκτροφές θανατώθηκαν. Οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της ΑΜ-Θ δεν εμφάνισαν κανένα κρούσμα μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας. Φαίνεται να διανύει φάση σχετικής ύφεσης, χωρίς ωστόσο να έχει εκλείψει ο κίνδυνος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει τη διαδικασία του μοριακού ελέγχου με σάλιο στα αιγοπρόβατα, εξέλιξη απαραίτητη για τη θανάτωση των ζώων, ενώ εντύπωση προκάλεσε η απάντηση του ΥΠΑΑΤ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί ο παράνομος εμβολιασμός εργαστηριακά. Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι αναμένουν ακόμη τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, ενώ η ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα αποζημιωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκάλεσε περισσότερο ανησυχία παρά ικανοποίηση και αυτό γιατί η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως αδυναμία αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τήρηση χρονοδιαγράμματος καταβολής των επιδοτήσεων, μέχρι το τέλος του μήνα.

Εν αναμονή προμήθειας υγειονομικών πυλών απολύμανσης

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υλικών και υγειονομικών πυλών απολύμανσης για τον ψεκασμό των διερχόμενων οχημάτων και αναμένεται να γίνει η ανάθεση. Το χρονοδιάγραμμα της υπηρεσίας ορίζει ότι η προμήθεια θα γίνει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, απαιτείται συνεργασία με το Λιμενικό, τα τελωνεία και την Τροχαία, διότι οι αψίδες θα τοποθετηθούν σε λιμάνια, καθώς και σε πύλες εισόδου από τη Βουλγαρία.

Τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, 15 μήνες μετά την εμφάνιση της ζωονόσου: Γιατί δεν υπήρξε πρόβλεψη εξαρχής για να πληρώσουν στους κτηνοτρόφους άμεσα τις ζωοτροφές, ώστε να κρατήσουν έγκλειστα τα ζώα τους; Γιατί δεν δόθηκε εντολή συνεργασίας όλων των φορέων; Γιατί δεν ξεκίνησαν άμεσα οι απολυμάνσεις και πολλά άλλα.

Γ. Κεφαλάς: «Σαφώς μειωμένες οι εμφανίσεις νέων κρουσμάτων»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων, μία από τις σοβαρότερες επιδημιολογικές κρίσεις στον κτηνοτροφικό τομέα των τελευταίων ετών, που έπληξε με σφοδρότητα και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως στην περιοχή των Σερρών, έχει αφήσει πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα: 310 μολυσμένες εκτροφές και περισσότερα από 53.000 ζώα νεκρά. Μιλώντας στην «ΥΧ», ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, τονίζει ότι «ο αριθμός εμφάνισης νέων κρουσμάτων έχει σαφώς μειωθεί», κάνοντας λόγο για «μια μικρή ύφεση», που αποδίδεται εν μέρει και στις κλιματολογικές συνθήκες. «Το γεγονός ότι κρύωσε ο καιρός φαίνεται πως λειτουργεί ανασταλτικά στη μετάδοση, αν και δεν υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα», σημειώνει.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την ΠΚΜ. Οι Σέρρες παραμένουν το επίκεντρο της κρίσης, με περίπου 220 από τις συνολικά 310 μολυσμένες εκτροφές. «Εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη ζημιά φυσικά», τονίζει ο κ. Κεφαλάς, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι προβληματική. Σύμφωνα με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη, δύο νέα ύποπτα κρούσματα εντοπίστηκαν πρόσφατα και στην Ημαθία, τα οποία, όπως εκτιμά ο ίδιος, θα βγουν θετικά. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, η εικόνα είναι πιο ήπια, με τον κ. Κεφαλά να κάνει λόγο για «σχετική ηρεμία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επιστήμονες είναι η φύση του ιού. «Δεν είναι η ευλογιά που ξέραμε στο παρελθόν», τονίζει, εξηγώντας ότι «το στέλεχος αυτό είναι εξαιρετικά ευμετάδοτο και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Ελλάδα. Παρά τις προσπάθειες, οι επιδημιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί ο ιός αυτός διασπείρεται τόσο εύκολα».