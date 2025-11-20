Νέα κρούσματα Ευλογιάς στο Μεσολόγγι – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στον Άγιο Γεώργιο (Βίντεο)

Στον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους επιδεινώνεται, καθώς η ευλογιά αιγοπροβάτων χτύπησε ξανά την περιοχή, οδηγώντας σε υποχρεωτική θανάτωση ζώων και αυστηρά μέτρα περιορισμού.

Οι άνθρωποι που είδαν τα κοπάδια τους να χάνονται βρίσκονται σε απόγνωση, ζητώντας άμεση στήριξη, προσωρινό μεροκάματο και εκτεταμένες απολυμάνσεις, φοβούμενοι περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Πηγή: nafpaktianews.gr