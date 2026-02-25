Αργολίδα: Οι πολλές βροχές άνοιξαν τον διάλογο για τη διαχείριση του νερό

Οι πολλές βροχές του χειμώνα φαίνεται ότι έδωσαν προσωρινή ανάσα στο πρόβλημα της λειψυδρίας, με την Αργολίδα να πρωτοπορεί. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρά σε εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, με στόχο τη μείωση της αυξημένης αλατότητας και τη βελτίωση των αποδόσεων στις καλλιέργειες.

Ο Βασίλειος Ζόραπας, γεωλόγος M.Sc. και προϊστάμενος του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας στη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (πρώην ΙΓΜΕ), επισημαίνει ότι ο εμπλουτισμός στην Αργολίδα ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’90. «Η προσπάθεια αυτή έχει θετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τα αποθέματα και βελτιώνοντας την ποιότητα του υπόγειου νερού».

Όσο για τις δυνατότητες αξιοποίησης των βροχοπτώσεων μέσω λιμνοδεξαμενών ή μικρών φραγμάτων, ο κ. Ζόραπας τονίζει ότι η κατασκευή μεγάλων λιμνοδεξαμενών είναι δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Ωστόσο, η δημιουργία μικρών, χαμηλών φραγμάτων σε επιλεγμένες περιοχές θα καθυστερούσε την πορεία του νερού προς τη θάλασσα και θα συνέβαλε στον φυσικό εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων.

Σε ό,τι αφορά την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής για τη διαχείριση του νερού, ο Βασίλειος Ζόραπας υποστηρίζει: «Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές, ακόμα και στις καλλιέργειες, με την επιλογή ποικιλιών που θα είναι λιγότερο υδροβόρες, καθώς και στα συστήματα άρδευσης, όπως η χρήση κλειστών αρδευτικών αγωγών αντί των ανοικτών που χρησιμοποιεί η Αργολίδα, οι οποίοι αυξάνουν το ενεργειακό κόστος». Σε επίπεδο ολόκληρης της Πελοποννήσου, αναφορικά με τις αναγκαίες αλλαγές, επισημαίνει: «Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η αντικατάσταση των συστημάτων άρδευσης και των δικτύων μεταφοράς θα πρέπει να αποτελούν τα πρώτα βήματα ενός νέου σχεδιασμού, δεδομένου ότι οι ποσότητες νερού είναι περιορισμένες και στο μέλλον ενδέχεται να μειωθούν».

Αναφερόμενος στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), ο κ. Ζόραπας σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μόλις περίπου το 1% των προτεινόμενων έργων. Κλείνοντας, εξέφρασε αμφιβολία για το κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι σχεδιασμοί με τους Οργανισμούς Διαχείρισης Ύδατος που ετοιμάζονται στην Πελοπόννησο, μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλία.