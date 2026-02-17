Διεθνής προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου των Πρότυπων Δασών

Μ ένα βίντεο που θα διανεμηθεί σε 35 χώρες- μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου Πρότυπων Δασών προβάλλει το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας τις 6 σημαντικότερες επίκαιρες προκλήσεις και δυνατότητες για το αναπτυξιακό όραμα της περιοχής, όλα όσα συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον , τον παραγωγικό και οικονομικό ιστό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στην Δυτική Μακεδονία βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες (10-13 Φεβρουαρίου) αντιπροσωπεία του Μεσογειακού Δικτύου Πρότυπων Δασών, με έδρα την Τοσκάνη. Στόχος της επίσκεψης η δημιουργία ενός βίντεο που θα αναδείξει καίρια ζητήματα και στρατηγικές προτεραιότητες της περιοχής. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας/ Western Macedonia Model Forest, με την υποστήριξη του Παγκόσμιου και Μεσογειακού Δικτύου Πρότυπων Δασών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν περιοχές σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφοντας δασικά οικοσυστήματα, φυσικά τοπία, επιχειρήσεις και σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με πολιτικούς εκπροσώπους και επιστημονικούς φορείς.

Το βίντεο θα αναδείξει, μεταξύ άλλων:

Τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής,

την κρίση στον κλάδο της γούνας και τις προσπάθειες προσαρμογής,

την αξιοποίηση μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, όπως μανιτάρια και αρωματικά φυτά

τη διαχείριση και πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού Joelette σε δασικά μονοπάτια,

τον φυσικό πλούτο και τη σημασία των δασών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας «το παραγόμενο υλικό θα συμάβλλει ουσιαστικά στη διεθνή προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην ανάδειξη καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Η επίσημη προβολή του βίντεο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των δασών ως πυλώνα περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης.

Το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας/ Western Macedonia Model Forest, μέσα από τη συστηματική του δράση, αποτελεί έναν δυναμικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων, επιστημονικής κοινότητας, παραγωγικών δυνάμεων και κοινωνίας των πολιτών. Με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων, την καινοτομία, την κοινωνική συμμετοχή και τη διεθνή δικτύωση, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας επιβεβαιώνει τον καθοριστικό του ρόλο ως φορέα εξωστρέφειας, τεχνογνωσίας και στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ