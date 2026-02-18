Νέα εποχή για τη λίμνη Βιστωνίδα σηματοδοτεί η ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαχείρισή της

Την αρχή μιας νέας εποχής για τη λίμνη Βιστωνίδα σηματοδοτεί η ημερίδα για την επίσημη έναρξη της μελέτης, με τίτλο «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας και Οριοθέτηση – Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας», όπως υπογράμμισε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, στη διάρκεια της ομιλίας του.

Η ημερίδα έγινε στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανιακού Επιμελητηρίου Ροδόπης, στην Κομοτηνή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό την ενημέρωση και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού.

Ο κ. Γαλαμάτης επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη παρέμβαση της Πολιτείας στη Βιστωνίδα και ίσως είναι η πρώτη τέτοιου είδους μελέτη για λίμνη στη χώρα.

Η μελέτη αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής της λίμνης Βιστωνίδας.

Σε γενικές γραμμές, οι βασικοί άξονες της μελέτης είναι οι εξής:

Η διερεύνηση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών γύρω από τη λίμνη. Η ανεξέλεγκτη απορροή των όμβριων υδάτων, ιδιαίτερα σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε τεχνικά έργα, υποδομές, ιδιοκτησίες και γεωργικές εκτάσεις.

Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των επιφανειακών απορροών της ευρύτερης περιοχής. Στόχος είναι η προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων και η μείωση των πιέσεων που δέχεται η λίμνη.

Η προστασία της λίμνης από καταπατήσεις, μέσα από τη σαφή οριοθέτησή της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και η περιβαλλοντική ακεραιότητα της περιοχής.

Μετά την οριοθέτηση της λίμνης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ορθολογική αξιοποίηση των παραλίμνιων εκτάσεων και τον θεσμικά σωστό καθορισμό των χρήσεων γης από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες.

Η μελέτη εξετάζει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της περιοχής.

Μια τέτοια προοπτική, όπως επισημαίνεται, μπορεί να αποφέρει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, πάντα με σεβασμό στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων, στις υφιστάμενες χρήσεις του νερού και στις πιέσεις που αυτά δέχονται.

Όπως προβλέπεται, το Διαχειριστικό Σχέδιο θα ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Στόχος είναι οι γενικές κατευθύνσεις και τα μέτρα αυτών των σχεδίων να εξειδικευτούν και να εφαρμοστούν στο οικοσύστημα της λίμνης Βιστωνίδας.

Με την ολοκλήρωσή της, η μελέτη αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειες των Δήμων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην υλοποίηση έργων προστασίας και διαχείρισης του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην ωρίμανση παρεμβάσεων και στη διευκόλυνση της αναζήτησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τελικός στόχος είναι να ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, τόσο γύρω από τη λίμνη Βιστωνίδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 674.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού του 2027.

«Μέσα από την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών καλλιεργείται η ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνεργασίας, με βασικό ζητούμενο την αλλαγή νοοτροπίας. Αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανος και θα έλεγα και μεγάλη τιμή γιατί έχω αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα εδώ, από την Κομοτηνή, από τη Θράκη, από μία περιοχή ιδιαίτερου και εθνικού ενδιαφέροντος να ξεκινάμε αυτή τη μελέτη», δήλωσε ο κ. Γαλαμάτης.

Χρ. Τοψίδης: Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

Στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, είπε ότι η σημερινή ημερίδα είναι «μια διαδικασία ουσιαστική, που συνδέεται άμεσα με τη θεσμική θωράκιση της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

«Το σχέδιο αυτό, δημιουργεί ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο, που διασφαλίζει τη νομιμότητα, προστατεύει το περιβάλλον και κατ’ επέκταση ανθρώπινες ζωές, υποδομές και δραστηριότητες και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η Λίμνη Βιστωνίδα και οι λιμνοθάλασσες του Πόρτο Λάγους αποτελούν οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής και παραγωγικής αξίας. Η ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικής διατήρησης και στήριξης της τοπικής αλιευτικής δραστηριότητας είναι ευθύνη όλων μας», τόνισε ο κ. Τοψίδης.

Στη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία του έργου και απάντησαν σε ερωτήσεις.

Συμμετείχαν ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης, εκλεγμένοι της Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ