ΑRGONAUT: Ένα εργαλείο AI για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών στη βιοοικονομία

Η μετάβαση της Ευρώπης σε μια κυκλική και βιώσιμη βιοοικονομία απαιτεί εργαλεία που μπορούν να αξιολογούν με ακρίβεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βιοπροϊόντων και να το επικοινωνούν με διαφάνεια σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Σε αυτή την ανάγκη απαντά το ευρωπαϊκό έργο ARGONAUT, που αναπτύσσει το JASON, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο για την αυτόματη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών – διαβατηρίων για βιολογικής προέλευσης προϊόντα που εντάσσονται στην γεωργική παραγωγή.

Το έργο συνδυάζει μηχανική μάθηση και τεχνολογία blockchain, προσφέροντας ιχνηλασιμότητα και αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις του κύκλου ζωής για τα βιοπροϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται ψηφιακά, διευκολύνοντας την αυτοματοποίηση και τη σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά προϊόντα ή παραγωγικές αλυσίδες.

Το ARGONAUT εφαρμόζει το σύστημα σε έξι κατηγορίες βιοπροϊόντων (βιοπολυουρεθάνες, φυτικά συμπληρώματα – nutraceuticals, βιολιπάσματα και βιομεθάνιο, προβιοτικές φυτικές ίνες, φυσικές ίνες για παραγωγή ρούχων και υποπροϊόντα λαχανικών), ώστε να δοκιμαστεί το εργαλείο σε πραγματικές συνθήκες και να δημιουργηθούν ψηφιακά πιστοποιητικά περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την κυκλική οικονομία και να στηρίξει ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η Πράσινη Συμφωνία και η Οδηγία για τα Πράσινα Δικαιώματα (Green Claims Directive).

Το ARGONAUT ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή «έξυπνων» περιβαλλοντικών αξιολογήσεων, όπου η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τη βιωσιμότητα μετρήσιμη, διαφανή και προσβάσιμη, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας, παραγωγής και πολιτικής στη βιοοικονομία του μέλλοντος.

των Αθανάσιου Μπαλαφούτη, Bruno Barrionuevo Sarmiento, Μυρτούς Κωστή, Bas Paris