Μια σύγχρονη αναγκαιότητα για τη γονιμότητα των εδαφών, παρά τις προκλήσεις

Η Αναγεννητική Γεωργία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση καλλιέργειας που στοχεύει στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση της υγείας των εδαφών, στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής. Επιδιώκει όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να αναγεννήσει τα φυσικά οικοσυστήματα, μέσω πρακτικών όπως η ελάχιστη κατεργασία εδάφους, η κάλυψη με φυτά, η αγρανάπαυση και η ενσωμάτωση της κτηνοτροφίας.

Οι δυνατότητες εφαρμογής της είναι σημαντικές, διότι συμβάλλουν στη βελτίωση της γονιμότητας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές και στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων μεσο-μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η μετάβαση συνοδεύεται από προκλήσεις, όπως η ανάγκη τεχνικής γνώσης, η αρχική μείωση της παραγωγής σε ορισμένες περιπτώσεις και η έλλειψη επαρκών κινήτρων ή υποδομών. Ανεξαρτήτως αυτών, η Αναγεννητική Γεωργία δεν παύει να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για ένα πιο βιώσιμο αγροτικό μέλλον.