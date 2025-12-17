Οι έξι πολυεθνικές που επενδύουν στην Αναγεννητική Γεωργία – Από τη Nestlé μέχρι την PepsiCo

Καθώς η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των εδαφών και η πίεση στους φυσικούς πόρους απειλούν τη σταθερότητα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, η Αναγεννητική Γεωργία αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ισχυρές λύσεις για τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Με πρακτικές που ενισχύουν τη γονιμότητα του εδάφους, προωθούν τη βιοποικιλότητα και βελτιώνουν τη διαχείριση του νερού, η Αναγεννητική Γεωργία δεν περιορίζεται, πλέον, σε πιλοτικά προγράμματα, αλλά εξελίσσεται σε στρατηγική προτεραιότητα για τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων και ποτών παγκοσμίως.

Σήμερα, κορυφαίοι πολυεθνικοί όμιλοι ενσωματώνουν τέτοιες πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία των φυσικών πόρων συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της παραγωγής και την εταιρική κερδοφορία. Παρακάτω, παρουσιάζονται έξι ηγετικές εταιρείες που προχωρούν δυναμικά σε πρωτοβουλίες αναγεννητικής γεωργίας, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα και η επιχειρηματική επιτυχία μπορούν να συμπορευθούν.

Unilever

Η Unilever είναι από τους πρωτοπόρους του κλάδου, εφαρμόζοντας αναγεννητικές πρακτικές σε βασικές αλυσίδες πρώτων υλών, όπως η σόγια, το ρύζι, τα λαχανικά, το τσάι και ο καφές. Με στόχο έως το 2030 οι πρακτικές αυτές να καλύπτουν 1 εκατ. εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει πιλοτικά έργα σε έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ισπανία και η Ταϊλάνδη. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις περιοχές εφαρμογής δείχνουν βελτίωση στη διαχείριση υδάτων, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σταθεροποίηση των αποδόσεων. Η Unilever έχει, επίσης, ιδρύσει το Climate & Nature Fund, ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Regenerative Agriculture Fund, αποδεικνύοντας ότι η επένδυση στη γη είναι, πλέον, βασική οικονομική στρατηγική.

PepsiCo

Η PepsiCo επενδύει μέσω της στρατηγικής «pep+ Positive Agriculture», με στόχο την εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών σε περίπου 4 εκατ. εκτάρια παγκοσμίως μέχρι το 2030. Ήδη 1,4 εκατ. εκτάρια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλους αγροτικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς στην Αμερική και την Ευρώπη, αναπτύσσοντας προγράμματα για πατάτες, καλαμπόκι, βρώμη, ζάχαρη και ελαιούχους σπόρους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα είναι το πρόγραμμα VivaOliva στην Ισπανία, που στηρίζει 150 παραγωγούς ελιάς στην περιοχή της Χαέν, δίνοντας έμφαση στην ορθολογική χρήση νερού και στην προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Nestlé

Η Nestlé Γερμανίας έχει θέσει τη γαλακτοκομία στο επίκεντρο της στρατηγικής αναγεννητικής γεωργίας, σε συνεργασία με την κλιματική πλατφόρμα Klim. Στη Γερμανία συμμετέχουν ήδη 51 φάρμες, καλύπτοντας περίπου 26.000 εκτάρια. Στόχος είναι η αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ζωντανά «ταμιευτήρια» άνθρακα, αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους και μειώνοντας τις εκπομπές. Η Nestlé έχει δεσμευθεί ότι, έως το 2025, το 20% των βασικών συστατικών της θα προέρχεται από παραγωγούς που εφαρμόζουν αναγεννητικές πρακτικές – ποσοστό που θα φτάσει το 50% έως το 2030.

McDonald’s

Ο γίγαντας της εστίασης McDonald’s υλοποιεί πιλοτικά έργα στην ΕΕ και στη Βρετανία σε τομείς υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως το βοδινό, η γαλακτοκομία και οι πατάτες. Τα προγράμματα επικεντρώνονται σε βελτιωμένες μεθόδους βόσκησης, ενίσχυση της υγείας των εδαφών και αύξηση της ικανότητας δέσμευσης άνθρακα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεργάζεται με έντεκα φάρμες εκτροφής βοδινού και με δίκτυο 54 παραγωγών βιολογικού γάλακτος σε συνεργασία με την Arla. Στόχος είναι η μείωση κατά 16% των εκπομπών από την αγροτική παραγωγή έως το 2030.

HelloFresh

Η HelloFresh εξετάζει την εφαρμογή Αναγεννητικής Γεωργίας σε προϊόντα φρέσκιας κατανάλωσης, ξεκινώντας με ένα πιλοτικό έργο για αρωματικά φυτά στη Γερμανία. Σε συνεργασία με τον προμηθευτή Herrmann Kräuter, εφαρμόζονται στις καλλιέργειες τεχνικές όπως αμειψισπορά, ελάχιστη κατεργασία του εδάφους και χρήση φυτοκαλυμμάτων. Η εταιρεία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από τις πρώτες ύλες της – έναν από τους πιο «βαρείς» τομείς στο περιβαλλοντικό αποτύπωμά της.

General Mills

Τέλος, η General Mills, μία από τις ιστορικότερες αμερικανικές εταιρείες τροφίμων, εστιάζει σε αλυσίδες προμήθειας δημητριακών και γαλακτοκομικών. Στόχος της είναι, έως το 2030, 1 εκατ. εκτάρια γης να καλλιεργούνται με αναγεννητικές πρακτικές. Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς, όπως τα Rodale Institute και American Farmland Trust, εφαρμόζοντας μεθόδους όπως η ελάχιστη κατεργασία εδάφους, οι καλλιέργειες κάλυψης και οι αμειψισπορές. Ήδη, περισσότερα από 202.000 εκτάρια έχουν ενταχθεί στα προγράμματά της.