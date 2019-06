Tο «Art & Wine on the move» του κτήματος Λαζαρίδη στην Καβάλα

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την πρώτη εμφιάλωση του Château Nico Lazaridi, μια σειρά από εκδηλώσεις «ταξιδεύουν» μέσα στο 2019 την τέχνη του κρασιού της NICO LAZARIDI σε επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα: Από τις 12 ως και τις 22 Ιουνίου, το ART & WINE ON THE MOVE βρίσκεται στην Καβάλα και το ξενοδοχείο Ιμαρέτ!

Στο πρωτότυπο αυτό project που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το κρασί με την τέχνη, οι ανά την Ελλάδα οινόφιλοι έχουν την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τους εντυπωσιακούς ζωγραφικούς πίνακες που έχουν κοσμήσει τις εμβληματικές ετικέτες του Château Nico Lazaridi. Tο ART & WINE ON THE MOVE συνοδεύουν μια σειρά από wine events, τα οποία θα “τρέχουν” καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Με επίκεντρο την έκθεση των πινάκων, διοργανώνονται οινικές εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις, κάθετες γευστικές δοκιμές και wine and dine events. Μια κινητή έκθεση με χρώματα, γεύσεις και αρώματα που δεν πρέπει να χάσετε!

Οι ετικέτες των οίνων της οικογένειας «Château» αποτελούν ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα καλλιτεχνικό “showcase”. Όλες τους απεικονίζουν πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για τους συγκεκριμένους οίνους. Το λευκό και το ερυθρό «Château» καθώς και το Rose Nico Lazaridi ανανεώνουν την ετικέτα τους κάθε επτά χρόνια, μια αλλαγή που συχνά σηματοδοτεί μεταβολές στο ίδιο το προϊόν.

Εμπνευσμένα από τα υπέροχα κρασιά και τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν, τα έργα αυτά εκτίθενται όλα αυτά τα χρόνια στους χώρους του οινοποιείου στην Αγορά της Δράμας. Όλοι οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να τα θαυμάσουν κατά τη διάρκεια της ξενάγησής τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι χάρη στην έκθεση ART & WINE ON THE MOVE, οι συγκεκριμένοι πίνακες εκτίθενται για πρώτη φορά εκτός του οινοποιείου!

Οι καλλιτέχνες που επιμελήθηκαν τις ετικέτες των «Château» στην έκθεση ART & WINE ON THE MOVE είναι οι Γιάννης Νάνου, Φαίδων Πατρικαλάκης, Χρήστος Μαρκίδης, Παύλος-Άγγελος Κουγιουμτζής και Γιάννης Νίκου. Οι περισσότεροι δημιούργησαν έργα ανθρωποκεντρικά, πίνακες που αναδεικνύουν τη σχέση του ατόμου με τη φύση μέσα από τη δημιουργία, την εργασία, την τέχνη και το όραμα.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο Imaret, από την Τετάρτη 12 ως και την Τρίτη 25 Ιουνίου!

Το Imaret στεγάζεται σε ένα ιστορικό μνημείο, σε μια μοναδική τοποθεσία στη πόλη της Καβάλας με μαγευτική θέα στη θάλασσα. Χτίστηκε το 1817 και αναπαλαιώθηκε προσεκτικά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μαγευτικού χώρου φιλοξενίας πρώτης κατηγορίας, συνδυάζοντας αυθεντική οθωμανική αρχιτεκτονική με σύγχρονη πολυτέλεια. Η πλούσια ιστορία του χώρου αναδεικνύεται μέσα από τις οργανωμένες περιηγήσεις στο μνημείο, που περιλαμβάνουν το τζαμί και την κατοικία του Μοχάμεντ Άλι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης:

Τιμές γνωριμίας στο ποτήρι και τις φιάλες NICO LAZARIDI στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου!

Wine & Dine Event : Σάββατο 22/6, 20:00

Βραδιά υψηλής γαστρονομίας με μενού 5 πιάτων,

συνοδεία εκλεκτών οίνων της NICO LAZARIDI

Θέσεις περιορισμένες | Κρατήσεις: 251062015