Αθ. Καββαδάς από Αγρίνιο: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα – Η περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας»

Την ανάγκη στήριξης της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα ως βασικού πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας ανέδειξε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς, μιλώντας στο Στρατηγικό Συνέδριο «Δυτικά Επιχειρείν 2026» που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, μεταφέροντας τις ευχές για κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Με κεντρικό μήνυμα ότι «η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε πως η χώρα οφείλει να αφήσει πίσω της το αθηνοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης και να επενδύσει στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι ισχυρή περιφέρεια σημαίνει ισχυρή εθνική οικονομία.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Αιτωλοακαρνανίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς νομούς της χώρας, με ισχυρή παρουσία στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Όπως σημείωσε, ΠΟΠ προϊόντα όπως η φέτα, η κεφαλογραβιέρα, το τσαλαφούτι και το αυγοτάραχο Μεσολογγίου αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγωγής που συνδυάζει ποιότητα, παράδοση και εξωστρέφεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο για την ενίσχυση των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 2.280 νέοι γεωργοί στην Αιτωλοακαρνανία έχουν ενισχυθεί μέσω των σχετικών προγραμμάτων, με χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Καββαδάς στάθηκε επίσης στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διεκδικεί μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ, η οποία θα στηρίζει το αγροτικό εισόδημα, θα ενθαρρύνει την είσοδο νέων ανθρώπων στην παραγωγή και θα δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των επιζωοτιών που έπληξαν την περιοχή, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 197 εστίες ευλογιάς στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ οι συνολικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ, μέσω αποζημιώσεων για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου, ενισχύσεων για ζωοτροφές και μέτρων στήριξης του εισοδήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γαλάζια οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει 457 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και ισχυρή παρουσία στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν 105 νέα επενδυτικά σχέδια στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11 αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του κατείχε το ζήτημα της λειψυδρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών της ευρύτερης περιοχής, κάνοντας ειδική μνεία στον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, καθώς και στους οδικούς άξονες που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΥφΑΑΤ στάθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ αποσκοπεί στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη δίκαιη κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς παραγωγούς. Όπως σημείωσε, έως το τέλος Μαΐου είχαν ήδη καταβληθεί 184 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους, ενώ οι συνολικές κοινοτικές ενισχύσεις που θα καταβληθούν το 2026 θα φθάσουν τα 2,31 δισ. ευρώ.

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι ανήκουν και πρέπει να δίνονται στον πραγματικό παραγωγό στον νοικοκυραίο, σε αυτούς που μοχθούν στο χωράφι, στο κοπάδι και στη θάλασσα. Κλείνουμε την πόρτα οριστικά σε φαινόμενα κατάχρησης και αδιαφάνειας. Δεν υπάρχει πλέον χώρος για επιτήδειους που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των ενισχύσεων. Αλλάζουμε σελίδα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς.