Επίσκεψη Αθ. Καββαδά στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ

Τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λευκάδας, Αθανάσιος Καββαδάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ελέγχων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των επιζωοτιών, αλλά και να συναντήσει και να γνωρίσει από κοντά το προσωπικό των υπηρεσιών, ακούγοντας τα ζητήματα, τις δυσκολίες και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του έργου τους.

Τον Υφυπουργό συνόδευαν η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, κα Κατερίνα Μαρίνου, καθώς η προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ κα Αννούλα Μαυρίδου, με τις οποίες επισκέφθηκαν το σύνολο των υπηρεσιών και των τμημάτων των δυο Γενικών Διευθύνσεων.

Ο κ. Καββαδάς είχε εκτενή συνάντηση με υπηρεσιακά στελέχη, επιστήμονες, γεωπόνους, κτηνιάτρους, διοικητικούς και οικονομικούς των Διευθύνσεων, με τους οποίους συζήτησε τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά ζωονόσων.

Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, με έμφαση στη διαχείριση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Ο ΥφΑΑΤ ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των κρουσμάτων, τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, καθώς και για την αυστηρή τήρηση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί στο νησί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση κάθε περιστατικού. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, ανέφερε:

«Συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τα κτηνιατρικά εργαστήρια στην Αγία Παρασκευή, επισκέφθηκα σήμερα τις Γενικές Διευθύνσεις, προκειμένου να ενημερωθώ από κοντά για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά τα στελέχη και οι επιστήμονες της Υπηρεσίας.

Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό για την υπευθυνότητα, την επιστημονική επάρκεια και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει σε μια απαιτητική περίοδο για την προστασία της δημόσιας υγείας, της κτηνοτροφικής παραγωγής, της υγείας και καλής διαβίωσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Η έγκαιρη ιχνηλάτηση, η ταχεία εργαστηριακή επιβεβαίωση των περιστατικών και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον περιορισμό των ζωονόσων και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση και σε συνεργασίας με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, αλλά και τους κτηνοτρόφους, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και τη στήριξη των παραγωγών μας».