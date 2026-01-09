Bactery: Ένα κουτί που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την οργανική ύλη του εδάφους

Σε μια εποχή όπου η αγροτική παραγωγή στηρίζεται όλο και περισσότερο σε αισθητήρες, συστήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων και αυτοματισμούς, η ανάγκη για σταθερή, χαμηλού κόστους και καθαρή ενέργεια είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Μια βρετανική startup, η Bactery, υποστηρίζει ότι έχει βρει τη λύση εκεί που κανείς δεν κοίταζε, στο ίδιο το χώμα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια μικροσκοπική συσκευή, ένα κουτί 15×15 εκατοστών που θάβεται απλώς στο έδαφος, ικανή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας τη φυσική δραστηριότητα των μικροοργανισμών του εδάφους. Η τεχνολογία βασίζεται σε συστήματα που «συλλέγουν» τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνουν τα βακτήρια όταν διασπούν οργανική ύλη. Με απλά λόγια, η συσκευή μετατρέπει τον μεταβολισμό του εδάφους σε σταθερή ηλεκτρική παροχή.

Πώς λειτουργεί το «θαμμένο κουτί»

Το μόνο που χρειάζεται ο αγρότης είναι να σκάψει μια μικρή τρύπα και να τοποθετήσει τη συσκευή στο χώμα, σύμφωνα με τη νεοφυή επιχείρηση. Μέσα σε λίγες ημέρες, σχηματίζεται στο εσωτερικό ένα φυσικό βιοφίλμ που αρχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς καμία τροφοδοσία, χωρίς ηλιακή ενέργεια και χωρίς αλλαγές μπαταριών, με διάρκεια ζωής που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια.

Η πρώτη έκδοση της τεχνολογίας αποδίδει ενέργεια επαρκή για αισθητήρες υγρασίας, μικρές βαλβίδες άρδευσης ή μετεωρολογικούς σταθμούς πεδίου, ενώ στο εργαστήριο έχει ήδη αναπτυχθεί μοντέλο με έως και έξι φορές μεγαλύτερη ισχύ. Έτσι, η Bactery βλέπει τη λύση της ως θεμέλιο για αυτόνομες αγροτικές υποδομές – ειδικά σε περιοχές με υψηλή νεφοκάλυψη ή περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο.

Από το πανεπιστήμιο στο χωράφι

Σήμερα, η εταιρεία έχει τοποθετήσει περίπου 50 συσκευές σε αγροκτήματα στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ προετοιμάζει πιλοτικά προγράμματα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Βραζιλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πρώτες δοκιμές, μάλιστα, έδειξαν μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα: Επειδή η τάση που παράγεται συνδέεται με τη βιολογική λειτουργία του εδάφους, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως δείκτης υγείας και δραστηριότητας του εδαφικού μικροβιώματος.

Προκλήσεις – και απρόσμενοι «εχθροί»

Ενώ η τεχνολογική πλευρά φαίνεται να δουλεύει σταθερά, η ομάδα της Bactery χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πιο πρακτικές προκλήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, αγριόχοιροι, ασβοί, ακόμη και πατάτες που μεγάλωναν απρόβλεπτα στο χωράφι, ανέσυραν ή μετακίνησαν τις συσκευές, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να βελτιώσουν το περίβλημα και τη σταθερότητα εγκατάστασης.