Έξυπνη πλωτή φάρμα για πλοία εγκαινιάζει μια νέα εποχή φρέσκων τροφίμων

Μια εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία για τον ναυτιλιακό και τον γεωργικό τομέα έκανε την παρθενική της εμφάνιση στη διεθνή έκθεση Marintec China 2025. Πρόκειται για μια «έξυπνη φάρμα», ειδικά σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε πλοία, η οποία επιτρέπει την παραγωγή φρέσκων λαχανικών, φρούτων και μανιταριών σε κάθε εποχή του χρόνου, ακόμη και στα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Για ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε ανοιχτές θάλασσες, περιοχές βαθέων υδάτων ή πολικές ζώνες, η πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα αποτελεί διαχρονική πρόκληση. Η νέα αυτή λύση έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, προσφέροντας τη δυνατότητα καλλιέργειας επιτόπου, μέσα στο ίδιο το πλοίο.

Η τεχνολογία πίσω από τη φάρμα της θάλασσας

Η «έξυπνη φάρμα» έχει αναπτυχθεί από την China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), έναν από τους μεγαλύτερους κρατικούς ναυπηγικούς ομίλους της Κίνας. Το σύστημα συνδυάζει τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας, προηγμένο περιβαλλοντικό έλεγχο και βιώσιμο σχεδιασμό, μετατρέποντας έναν περιορισμένο χώρο σε πλήρως ελεγχόμενο καλλιεργητικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Γιάνγκ Γουενγού, πρόεδρο της CSSC International Engineering Co., Ltd., η πλατφόρμα αποτελεί ένα «σύστημα συμβίωσης μανιταριών και λαχανικών». Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ειδών καλλιεργειών. Τα μανιτάρια, δηλαδή, απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απορροφούν τα λαχανικά, συμβάλλοντας σε έναν φυσικό κύκλο ανακύκλωσης αερίων μέσα σε κλειστό χώρο.

Μια αυτάρκης, ενεργειακά αποδοτική λύση

Η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση του CO2. Το κλειστό και ελεγχόμενο περιβάλλον μειώνει δραστικά τις ανάγκες ψύξης ή θέρμανσης, καθώς δεν απαιτείται συχνή ανταλλαγή αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον, κάτι ιδιαίτερα ενεργοβόρο, ιδίως σε πολικές περιοχές ή σε θαλάσσια περιβάλλοντα με μεγάλες θερμικές διακυμάνσεις.

Έτσι, η φάρμα όχι μόνο εξασφαλίζει συνεχή παραγωγή φρέσκων προϊόντων, αλλά το κάνει με τρόπο που περιορίζει το ενεργειακό αποτύπωμα και αυξάνει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται μακριά από την ξηρά.