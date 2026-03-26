Παιχνίδι για γερά νεύρα η ολοκλήρωση του φράγματος Φιλιατρών

Από το 2017 μέχρι σήμερα, οι παραγωγοί στη Μεσσηνία μετρούν υποσχέσεις και ετοιμάζονται, όσοι έχουν ακόμα διάθεση για αστεία, να γιορτάσουν τη… δεκαετία. Πριν από λίγες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που οριοθετούν την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών στο 2029.

Με βάση τα οριστικοποιημένα στοιχεία πληρωμών του Οργανισμού Πληρωμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση τμήματος της πράξης, συνολικού ύψους 4.838.891,77 ευρώ. Όπως αναφέρεται, «ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών – δηλαδή ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2029».

Φυσικά, αυτές οι καθυστερήσεις, που κανένας από τους παραγωγούς δεν μπορεί να εξηγήσει, ακυρώνουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλιατρών, Αγγελής Κοροβίλας: «Η χρηματοδότηση, όπως λένε, υπάρχει. Έχει γίνει η πρώτη δημοπράτηση, αλλά δεν τελεσφόρησε. Έγινε και δεύτερη δημοπράτηση και, ενώ είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν άμεσα, δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τι σκοπούς υπηρετεί αυτή η καθυστέρηση. Όταν υλοποιήθηκε το φράγμα το 2017, έπρεπε να γίνονται παράλληλα και οι αγωγοί. Έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις για τα εδάφη που θα αποζημιωθούν, αλλά οι ρυθμοί που ακολουθούνται είναι ανεξήγητοι. Το φράγμα θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παραγωγών σε έκταση 30.000 στρεμμάτων».

Όπως προσθέτει ο πρόεδρος: «Η έναρξη λειτουργίας του φράγματος θα σήμαινε κατευθείαν αύξηση της παραγωγής στο ελαιοκομικό κομμάτι κατά 25–30%, ενώ παράλληλα θα είχαμε σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του γεωπόνου και τέως προϊσταμένου της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνη Παρασκευόπουλου: «Το φράγμα θα αρδεύει 34.000 στρέμματα και μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχουν και 18 στρέμματα θερμοκήπια. Επομένως, θα υπάρχει δυνατότητα άρδευσης με υψηλής ποιότητας νερό, με χαμηλή αλατότητα, και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε την παραγωγή και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παραγόμενων θερμοκηπιακών προϊόντων. Κυρίως, θα έχουμε θετική επίδραση στο αγγούρι, που επηρεάζεται από την αλατότητα του νερού.

Το ίδιο συμβαίνει με την πιπεριά και τη μελιτζάνα. Μία ακόμα θετική επίπτωση από τη λειτουργία του φράγματος θα είναι η αύξηση των υδροπονικών καλλιεργειών, που σήμερα αποτελούν μόλις το 6%. Από τη στιγμή που θα έχουμε πλήρη λειτουργία του φράγματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι υδροπονικές καλλιέργειες θα ξεπεράσουν το 20%. Στις υδροπονικές καλλιέργειες έχουμε υψηλές αποδόσεις, με παραγωγή σε ετήσια βάση 45–60 χιλιάδες κιλά ανά στρέμμα. Κατά συνέπεια, θα έχουμε μεγάλη αύξηση της παραγωγής και ποιοτική άνοδο των παραγόμενων προϊόντων. Όσο για το ελαιόλαδο, είναι δεδομένο ότι θα καταγραφεί αύξηση της παραγωγής κατά 40–50%, ενώ θα μειωθεί και το κόστος ενέργειας. Τέλος, θα αυξηθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός της περιοχής σε ντομάτα, αγγούρι και καρπούζι, αναβαθμίζοντας έτσι οικονομικά την περιοχή».