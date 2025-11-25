Φλώρινα: Πειραματικά γεωθερμικά θερμοκήπια από το Τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ

Ενα από τα πιο καινοτόμα έργα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής εξελίσσεται στα πειραματικά γεωθερμικά θερμοκήπια, από το Τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Στόχος η αξιοποίηση της γεωθερμίας για βιώσιμη παραγωγή και η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

Έως τώρα έχει ολοκληρωθεί Πλήρης σχεδιασμός του θερμοκηπίου, του τεχνικού εξοπλισμού και του γεωθερμικού συστήματος, Εγκατάσταση και λειτουργία όλων των υποδομών (συστήματα άρδευσης, υδροπονίας & DATA LOGGER), Δοκιμαστικές αντλήσεις και σταθερή λειτουργία με γεωθερμική θέρμανση και Πρώτη ανάλυση δεδομένων από τη γεώτρηση και το μικροκλίμα. Σε συνεργασία με τη NovaGreen, έχουν ξεκινήσει ήδη οι πιλοτικές καλλιέργειες λαχανικών, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα.

Σε αυτοψία τους οι τοπικές αρχές τόνισαν ότι η αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Πηγή: ertnews.gr