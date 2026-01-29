Χανιά: Οι Journeymen στον Αζωγυρέ – Όταν οι ζωντανές παραδόσεις της Ευρώπης συναντούν την Κρήτη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, στα Χανιά, έκαναν την εμφάνισή τους επισκέπτες διαφορετικοί από τους συνηθισμένος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχη Κουκουτσάκη.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη ομάδα νέων ανθρώπων ντυμένων με παραδοσιακές ενδυμασίες από περιοχές της Γερμανίας γεγονός που τράβηξε το ενδιαφέρον καθώς και την περιέργεια τον κατοίκων και επισκεπτών ξυπνώντας, όπως επισημαίνει ο κ. Κουκουτσάκης, μνήμες από μια άλλη εποχή.

Μέσω δημόσιας ενημέρωσής του, εξηγεί ότι «πρόκειται για τους λεγόμενους Journeymen ή περιπλανώμενους τεχνίτες, φορείς μιας πανάρχαιας ευρωπαϊκής παράδοσης που κρατιέται ζωντανή από τον ύστερο Μεσαίωνα. Μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας τους ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι γνωστό ως Walz, το οποίο διαρκεί τουλάχιστον τρία ολόκληρα χρόνια και μία ημέρα. Κατά τη διάρκειά του οποίου δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους σε ακτίνα 60 μιλίων ούτε να χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως το κινητό τηλέφωνο. Ταξιδεύουν με τα πόδια, με μέσα μαζικής μεταφοράς ή κάνοντας ωτοστόπ, φιλοξενούνται όπου τους ανοίξουν την πόρτα ή διανυκτερεύουν στη φύση εάν δεν βρεθεί άλλη λύση.

Όλα τους τα υπάρχοντα περιορίζονται σε όσα φορούν ή μπορούν να μεταφέρουν στο ταξιδιωτικό τους δέμα. Σκοπός τους είναι όχι μόνο η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αλλά και η προσωπική ωρίμανση η γνωριμία με άλλους τόπους και πολιτισμούς και, κυρίως, η διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης και γνώσης».

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ υποδέχθηκε χθες Τετάρτη, στον Αζωγυρέ, τους Journeymen και γνωστοποίησε ότι «ανταλλάξαμε ιστορικές πληροφορίες και εμπειρίες γύρω από τη δική τους, αλλά και τη δική μας τοπική παράδοση. Τους ξενάγησα στο υπό κατασκευή μουσείο και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την παράδοση συγκρίνοντας παραδοσιακές μεθόδους οικοδόμησης, τεχνικές και υλικά, που παρότι γεννήθηκαν σε διαφορετικούς τόπους συναντιούνται στον κοινό σεβασμό προς τη χειροποίητη εργασία και τη σοφία του παρελθόντος, πράγμα που τα κρατάει ζωντανά στις μνήμες μας με θαυμασμό σε όλους τους προγόνους μας που εργαζόταν χωρίς σύγχρονα εργαλεία και δημιουργούσαν αριστουργήματα που αντέχουν στον χρόνο».

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε. τόνισε ο κ. Κουκουτσάκης, «μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά· όχι μόνο επειδή επισκέφθηκαν τον Αζωγυρέ και είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω αλλά και επειδή άνοιξε μια πιθανή μελλοντική πόρτα συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής. Παράλληλα, η επαφή με ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά να ζήσουν και να υπηρετήσουν μια τόσο παλιά παράδοση μου δίνει ελπίδα ότι και οι δικές μας παραδόσεις μπορούν να επιβιώσουν στο μέλλον και να έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο και να συνεχίσουν να μεταδίδονται στις επόμενες γενιές. Η ύπαρξη νέων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη που αφήνουν τα πάντα πίσω τους, χάριν της παραδοσιακής τέχνης της γνώσης και της ιστορικής συνέχειας αποδεικνύει ότι η παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά μπορεί να παραμένει ζωντανή, δημιουργική και επίκαιρη».

Πριν αποχωρήσουν οι Journeymen έλαβαν από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου από ένα κέρμα 2 δραχμών, «ένα συμβολικό δώρο από το δικό μας ιστορικό παρελθόν καθώς η παράδοση επιβάλει να φέρουν πίσω στον τόπο τους, έστω και ένα γραμματόσημο από τους τόπους που έχουν επισκεφθεί», ανέφερε ο κ. Κουκουτσάκης ευχόμενος στους Journeymen «καλά και ασφαλή ταξίδια και ελπίζω να μας επισκεφθούν ξανά στο μέλλον».

