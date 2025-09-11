Χρ. Κέλλας: «Η ενίσχυση των μελισσοκόμων είναι ζωτικής σημασίας– Σημαντικές αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης»

Περισσότερα από 7,8 εκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στους μελισσοκόμους της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλείου Κόκκαλη.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις ζημιών στη Θεσσαλία ανήλθαν σε 1.082, οι οποίες αντιστοιχούν σε 108.334 μελισσοσμήνη και 52.749 κυψέλες, με το συνολικό ποσό αποζημιώσεων να φθάνει τα 7.844.277 ευρώ. «Δεν υπήρξε καμία μείωση στα ποσά.

Δόθηκε μια σημαντική προκαταβολή και στη συνέχεια ακολούθησε η εκκαθάριση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, η κυβέρνηση αντιμετώπισε τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias με συνέπεια και ταχύτητα, σε αντίθεση –όπως είπε– με όσα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΛΓΑ υλοποίησε ειδικό πρόγραμμα ad hoc ενισχύσεων, από το οποίο καταβλήθηκαν συνολικά 24 εκατ. ευρώ για ζημιές ζωικού κεφαλαίου σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 20 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς της Θεσσαλίας.

Όσον αφορά τα μελισσοσμήνη, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, δόθηκε προκαταβολή 75 ευρώ ανά σμήνος, προκειμένου οι μελισσοκόμοι να λάβουν άμεσα στήριξη. Ακολούθως, με αποφάσεις του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025, οι τελικές τιμές αποζημίωσης καθορίστηκαν σε 59 ευρώ για το σμήνος και 32 ευρώ για την κυψέλη, δηλαδή 91 ευρώ συνολικά ανά μονάδα.

Το 80% του ποσού είχε ήδη δοθεί ως προκαταβολή.

«Οι δηλώσεις σας περί περικοπών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι προκαταβολές που δόθηκαν αφορούν μελισσοσμήνη και κυψέλες μαζί», ανέφερε ο κ. Κέλλας, απαντώντας στον κ. Κόκκαλη.

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία για το μέτρο 5.2, μέσω του οποίου στη Θεσσαλία υποβλήθηκαν 212 αιτήσεις για μελισσοσμήνη και συνολικά 418 αιτήσεις για ζωικό κεφάλαιο, πάγιο και εξοπλισμό. Σε πανελλαδικό επίπεδο, κατατέθηκαν 441 αιτήσεις, εκ των οποίων 121 κρίθηκαν παραδεκτές και 46 μη παραδεκτές, ενώ εκκρεμεί η έκδοση της πρώτης Απόφασης Ένταξης Πράξεων, που θα ανοίξει τον δρόμο για την καταβολή ενισχύσεων.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά στρατηγικών παρεμβάσεων για τη μελισσοκομία:

-Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και καθιέρωση ατομικής ψηφιακής ταυτότητας.

-Ενίσχυση τομέων Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας με 19,4 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020–2022, με απορρόφηση που ξεπέρασε το 94%.

-Στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, προβλέπεται η διάθεση 61,6 εκατ. ευρώ για τον κλάδο, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από ευρωπαϊκούς και τα υπόλοιπα από εθνικούς πόρους.

«Η ενίσχυση των μελισσοκόμων είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία. Για αυτό και ως κυβέρνηση θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κλάδο με κάθε δυνατό τρόπο», κατέληξε ο κ. Κέλλας.