Παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Tη νέας της ταυτότητα, στο πλαίσιο του place branding, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, στην Καλαμάτα, η Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Την παρουσίαση άνοιξε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος μίλησε για το όραμα της Περιφερειακής Αρχής, τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος, να αποκτήσει συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, παρουσίασε, αναλυτικά τη διαδικασία του place branding. Ακολούθησε προβολή το επίσημου βίντεο του νέου brand. Το βίντεο, συμπύκνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου, τη μνήμη, την υπερηφάνεια, την εξέλιξη και τις προσδοκίες των ανθρώπων της. Υπήρξε διάλογος του Δημήτρη Πτωχού με τον συγγραφέα Πάνο Δημάκη, ενώ παίχτηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Magdalena Florek, συνιδρύτριας και μέλους του Δ. Σ. της Διεθνούς Ένωσης Place Branding.

Η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η ταυτότητα τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται σε ολοκληρωμένη στρατηγική place branding, που βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και πλαισιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αναπτυσσόμενο σε οκτώ πυλώνες: πολιτισμός, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση.

Το νέο λογότυπο, εμπνευσμένο από το γράμμα «Π», αποτελεί σύνθεση αφαιρετικών εικονιδίων που αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία, την παραγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και το τοπίο της Πελοποννήσου. Μαζί με τη χρωματική παλέτα, τα εικαστικά μοτίβα και τις γραμματοσειρές συνθέτουν μια ενιαία οπτική ταυτότητα. Η διαμόρφωση του brand, υπήρξε αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας: περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε έρευνες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας, με πάνω από 50 θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Τα αποτελέσματα συγκροτήθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα, καθώς και οδηγίες εφαρμογής.

“Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανήκει σε όλους όσους ζουν, εργάζονται, επενδύουν και επισκέπτονται την Πελοπόννησο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. «Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσα από τις επιτυχίες, τις συνεργασίες και τις πράξεις όλων μας. Η νέα ταυτότητα θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της Περιφέρειας“.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας υπογράμμισε: “Η διαδικασία που ακολουθήσαμε βασίστηκε σε επιστημονική μεθοδολογία, διεθνείς πρακτικές και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Το επόμενο στάδιο είναι η ενσωμάτωση του brand στην πράξη – το στοίχημα που θα κερδηθεί με συλλογική προσπάθεια“.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμίδων, πρόεδροι επιμελητηρίων και φορέων, άνθρωποι του επιχειρηματικού και πολιτιστικού χώρου που κατέκλυσαν την αίθουσα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

