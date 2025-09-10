Στη Βουλή οι αποζημιώσεις των δενδροκαλλιεργητών που επλήγησαν από τον «Daniel»  

Δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel» στη Θεσσαλία, το ζήτημα της αποζημίωσης των δενδροκαλλιεργητών παραμένει μετέωρο, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκαν οι εκκρεμότητες για το φυτικό κεφάλαιο, με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη, να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και να ζητά συγκεκριμένη ημερομηνία για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Ο κ. Κόκκαλης επεσήμανε πως οι παραγωγοί ακτινιδίων, αμυγδάλων, μήλων και άλλων δενδροκαλλιεργειών της Λάρισας δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ για το φυτικό κεφάλαιο, καταγγέλλοντας ότι «αγνοούνται τα πορίσματα» και ότι οι αγρότες βιώνουν μια πρωτοφανή αδικία. «Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Δύο χρόνια μετά, πρέπει να πείτε με σαφήνεια πότε θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Ανδριανός παρουσίασε τα ποσά που έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί –περίπου 430 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους πανελλαδικά, εκ των οποίων 130 εκατομμύρια ευρώ στη Λάρισα– επισημαίνοντας ότι ο ΕΛΓΑ έχει ολοκληρώσει από τον Μάιο του 2025 το εκτιμητικό έργο και έχει παραδώσει τα αρχεία στην αρμόδια υπηρεσία.

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε πως η τελική εκκαθαριστική πληρωμή για το φυτικό κεφάλαιο δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά της κρατικής αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. «Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την εκκαθαριστική πληρωμή είναι αρμοδιότητα της κρατικής αρωγής», τόνισε, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη στο συναρμόδιο υπουργείο.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον κ. Κόκκαλη, ο οποίος επέμεινε πως οι παραγωγοί δεν μπορούν να ακούνε άλλα «γενικά και αόριστα», αλλά απαιτούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Παράλληλα, κατήγγειλε αδικίες και άνιση μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για τις ζημιές από τα φερτά υλικά.

Η ουσία είναι ότι, παρά τα μεγάλα ποσά που έχουν ανακοινωθεί, οι δενδροκαλλιεργητές της Λάρισας εξακολουθούν να περιμένουν. Το εκτιμητικό έργο έχει ολοκληρωθεί, τα στοιχεία βρίσκονται στην κρατική αρωγή, αλλά η εκκαθαριστική απόφαση παραμένει στα συρτάρια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η κρατική αρωγή θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει λύση, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι οποίοι βλέπουν τις καλλιέργειές τους να έχουν χαθεί και το εισόδημά τους να καταρρέει, δύο χρόνια μετά το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας.