Χρ.Κέλλας: Η φυτοπροστασία αποτελεί ασπίδα για την αγροτική παραγωγή και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας

Στη σημασία της φυτοπροστασίας για τη διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, την ποιότητα των τροφίμων και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατά την ομιλία του στην έναρξη της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με τη συμμετοχή επιστημόνων, γεωπόνων, παραγωγών και εκπροσώπων φορέων του πρωτογενούς τομέα.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς φέρνει κοντά την επιστημονική γνώση, την έρευνα, την παραγωγή και την πολιτεία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή εμπειρίας.

«Η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας που πραγματοποιείται σε τέτοιες συναντήσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον πρωτογενή τομέα. Η σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγή είναι απαραίτητη για να διαμορφώσουμε αποτελεσματικές πολιτικές και βιώσιμες λύσεις για την ελληνική γεωργία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον αγροτικό τομέα, σημειώνοντας ότι οι μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν ήδη τις καλλιέργειες, αυξάνοντας την πίεση από ασθένειες και εχθρούς των φυτών και δημιουργώντας ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον για τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, μια περιοχή με ισχυρή αγροτική ταυτότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες που επηρέασαν την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. «Οι παραγωγοί της Θεσσαλίας γνωρίζουν καλά τις επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων και των νέων προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους αγρότες με μέτρα στήριξης για την απώλεια εισοδήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της τοπικής οικονομίας», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόληψη, η γνώση και η στενή συνεργασία μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και παραγωγών αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, η υγεία των φυτών αποτελεί βασικό πυλώνα της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων.