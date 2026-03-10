B. Κόκκαλης: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες

Σοβαρά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, προκαλεί το σύστημα τηλεμέτρησης στο αγροτικό ρεύμα, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης με ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι η εφαρμογή των «έξυπνων μετρητών» από τον ΔΕΔΔΗΕ, που έχει στόχο την ακριβή τιμολόγηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσλειτουργίες στις αγροτικές παροχές. Όπως αναφέρει, σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα αδυνατούν να καταγράψουν τις υποχρεωτικές μετρήσεις κατανάλωσης ανά 15 λεπτά, είτε για μεμονωμένες ώρες είτε ακόμη και για ολόκληρες ημέρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για ορθή τιμολόγηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή η κατανάλωση αγροτικού ρεύματος χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, οι ελλείψεις αυτές οδηγούν σε τεχνητά διογκωμένους λογαριασμούς. Όταν δεν υπάρχουν μετρητικά στοιχεία, οι χρεώσεις βασίζονται σε δεδομένα προηγούμενων περιόδων υψηλής κατανάλωσης, τα οποία – όπως τονίζει – δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με υπέρογκες και, κατά τον ίδιο, πλασματικές χρεώσεις.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η κατάσταση οδηγεί αρκετούς παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία, καθώς αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες πρακτικές τιμολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε αγροτικές παροχές, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Ο Λαρισαίος βουλευτής σημειώνει ότι οι αγρότες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων και επιβαρύνονται επιπλέον με χρεώσεις και προσαυξήσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά σε ελλείψεις του συστήματος τηλεμέτρησης. Παράλληλα τονίζει ότι η έλλειψη έγκαιρων μετρήσεων οδηγεί σε μεταγενέστερη συσσώρευση κατανάλωσης, δημιουργώντας στρεβλή εικόνα για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ερώτησή του ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει πόσες αγροτικές παροχές έχουν τιμολογηθεί με καθυστέρηση ή με ελλιπή δεδομένα από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα. Παράλληλα καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν ώστε να σταματήσει η έκδοση διογκωμένων ή αναδρομικών λογαριασμών και να μην επιβάλλονται προσαυξήσεις ή τόκοι σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία τηλεμέτρησης.

Τέλος, ζητά να ληφθούν μέτρα για την επανασύνδεση αγροτικών παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που διακόπηκαν λόγω, όπως αναφέρει, πλασματικών δεδομένων κατανάλωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δικαιούχοι αγρότες.