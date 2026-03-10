Στην 31η Agrotica συμμετέχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, θα συμμετέχει –για μία ακόμη φορά- η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται στο stand No31 του Περιπτέρου 2 της ΔΕΘ, όπου τα στελέχη της θα παρουσιάζουν και θα ενημερώνουν για όλες τις δράσεις τους.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ως κορυφαίο εκπαιδευτικό Ίδρυμα, αναδεικνύει, διαμορφώνει και εμπνέει τους μελλοντικούς πρωτοπόρους ηγέτες και οραματιστές, για τη φροντίδα ενός βιώσιμου πλανήτη. Έχοντας συμπληρώσει 122 χρόνια προσφοράς και συνεχίζει να παρέχει ανώτερη γενική και τεχνική εκπαίδευση, βασισμένη στις σπουδές του Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γεωπονίας και των Βιοεπιστημών για νέους και ενήλικες. Η ολιστική και βιωματική εκπαίδευση της Σχολής προετοιμάζει και εμπνέει το άτομο να ηγηθεί, να πρωτοπορήσει και να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα και τις γείτονες χώρες.