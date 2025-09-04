Χρήστος Κέλλας από Χαλκιδική: Εμβληματικά έργα και ενισχύσεις για αγροτική παραγωγή και αλιεία

Τη στρατηγική σημασία της Χαλκιδικής για την αγροτική παραγωγή, την αλιεία, τη μελισσοκομία και τον τουρισμό ανέδειξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, κατά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή.

Ο κ. Κέλλας παρουσίασε αναλυτικά τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «η Χαλκιδική αποτελεί πρότυπο συνδυασμού αγροτικής ανάπτυξης και τοπικής οικονομικής ενδυνάμωσης, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ».

Επενδύσεις μέσω ΠΑΑ και Ταμείου Ανάκαμψης

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2022), υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 259 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 166 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, βρίσκονται σε εξέλιξη 10 επενδυτικά σχέδια ύψους 30,84 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Εγγειοβελτιωτικά και οδικά έργα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εγγειοβελτιωτικά έργα που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Πρόκειται για την κατασκευή του φράγματος και ταμιευτήρα στην Τρίγλια (6,9 εκατ. ευρώ) και την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Πορταριάς (2,2 εκατ. ευρώ), τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2025. Ακόμη υλοποιούνται έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ σε Ορμύλια, Παλλήνη και Πορταριά, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στήριξη παραγωγών – Ενισχύσεις ΕΛΓΑ

Στην περίοδο 2020-2025, ο ΕΛΓΑ κατέβαλε σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις στη Χαλκιδική ποσό 52,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50,4 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή. Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η έγκαιρη στήριξη των παραγωγών αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, ιδιαίτερα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες – Μελισσοκομία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021-2027» υλοποιούνται δύο εμβληματικά έργα: η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου Νέας Καλλικράτειας (1,5 εκατ. ευρώ) και η ολοκλήρωση του λιμένα αλιευτικών σκαφών Νέου Μαρμαρά (12,3 εκατ. ευρώ).

Η Χαλκιδική αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο μελισσοκομίας, με 594 ενεργούς μελισσοκόμους και 118.195 κυψέλες. Για το 2024 οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν ανήλθαν σε 565.000 ευρώ, στο πλαίσιο προγραμμάτων αντικατάστασης και ενίσχυσης του κλάδου.

Κτηνοτροφία – Βιολογική παραγωγή

Στην κτηνοτροφία υλοποιούνται προγράμματα διατήρησης αυτόχθονων φυλών, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης 705.030 ευρώ για την πενταετία, ενώ για τη βιολογική παραγωγή ενισχύθηκαν 1.221 δικαιούχοι με συνολικά 39,1 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 14 δισ. ευρώ σε εθνικό επίπεδο, θα κατευθύνει ουσιαστική στήριξη και στη Χαλκιδική, με νέες προσκλήσεις για έργα υποδομών, εγγειοβελτιώσεις και ενισχύσεις στη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία.

«Η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός, αλλά και ένας τόπος με δυναμική αγροτική παραγωγή, μελισσοκομία και αλιεία που μπορούν να στηρίξουν την τοπική οικονομία και να δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της. Με συντονισμένες επενδύσεις και ενισχύσεις, διαμορφώνουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που στηρίζεται στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την τοπική γαστρονομία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.