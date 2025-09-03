Ερώτηση Τ. Μπαρτζώκα στη Βουλή για νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ημαθία

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων που καταγράφηκαν στην Ημαθία, κατέθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής και βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Αιγοπροβατοτρόφων Βέροιας, ενημερώθηκε για τις κτηνοτροφικές μονάδες της Ημαθίας οι οποίες βρίσκονται σε καραντίνα και επισημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές απώλειες λόγω της αδυναμίας διάθεσης των προϊόντων τους.

Με την ισχύουσα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4202/01-08-2025) προβλέφθηκαν αποζημιώσεις για το 2024, με την Ημαθία να εντάσσεται στην κατηγορία των 4 €/ζώο.

Ωστόσο, η επανεμφάνιση της νόσου φέτος δημιουργεί νέα δεδομένα που απαιτούν αναπροσαρμογή, όπως επισημαίνει ο κ. Μπαρτζώκας ο οποίος ζητά από τον Υπουργό:

-την πρόβλεψη νέας ενίσχυσης για το 2025,

-την τροποποίηση των κριτηρίων, ώστε η Ημαθία να ενταχθεί στην υψηλότερη κατηγορία αποζημίωσης (14€/ζώο), όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές με εκτεταμένες απώλειες και κρούσματα.

«Δυστυχώς, η Ημαθία επλήγη από την ευλογιά αιγοπροβάτων, με συνέπεια οι κτηνοτρόφοι μας να αντιμετωπίζουν το μέτρο της καραντίνας στις μονάδες τους και να δοκιμάζονται σκληρά. Δεν γίνεται να βρίσκονται σε καραντίνα και να μείνουν απλήρωτοι. Η δίκαιη αποζημίωση δεν είναι προνόμιο, είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η Ημαθία δικαιούται τα 14 €/ζώο και αυτό το μήνυμα μεταφέρω στη Βουλή. Οι κτηνοτρόφοι μας θα έχουν τη φωνή που αξίζουν και δεν θα μείνουν αβοήθητοι» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Τάσος Μπαρτζώκας.