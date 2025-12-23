Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Τι λένε εκπρόσωποι κρεοπωλών και ζαχαροπλαστών για τις τιμές στα κρέατα και στα γλυκά

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους… η παράδοση να μαζευόμαστε γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σε τι τιμές λοιπόν, θα κινηθούν τα τρόφιμα, το κρέας και τα γλυκά, κλήθηκαν να σχολιάσουν στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τόσο οι Ανδρέας Νιώτης, Πρόεδρος Κρεοπωλών Βαρβάκειου Αγοράς και Γιάννης Γλυκός, Πρόεδρος Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας, όσο και η Έλσα Κουκουμέρια, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος.

Ο κ. Νιώτης, μιλώντας αρχικά, με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» ως προς τις τιμές στο κρέας, σημείωσε χαρακτηριστικά “Το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει μία κινητικότητα θα έλεγα στη Βαρβάκειο αρκετά ικανοποιητική. Ψωνίζει ο κόσμος για το τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο. Οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας ξεκινάει από 9 έως 11 με κόκαλο και από 12 έως 14 χωρίς κόκαλο. Πάμε στο χοιρινό, το οποίο είναι και για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το χοιρινό έχει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό. Και πάμε στα χοιρίδια τα μικρά που είναι από 8 έως 10 το κιλό. Η γαλοπούλα 9 με 10 και αρνί κατσίκι 10 με 13. Αυτές είναι οι τιμές”.

Στη συνέχεια, ο κ. Γλυκός, συζητώντας με τους δημοσιογράφους στην ίδια εκπομπή, ως προς τα γλυκά και τις τιμές τους ανέφερε “Υπάρχει πρόβλημα και στις πολύ υψηλές και στις πολύ χαμηλές τιμές. Εκεί έχουμε κάποια αμφιβόλου ποιότητας πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή, να πουλάς κουραμπιέ τώρα 7 με 8 ευρώ, όταν το βούτυρο το καλό που βάζεις έχει 12 και 14, δεν βγαίνει και να έχει και βούτυρο και αμύγδαλο μέσα και όλα τα υλικά να είναι καλά το μελομακάρονο μέσα, δεν γίνεται να βάλεις μέλι που το μέλι το αγοράζουμε με 10 ευρώ και να πουλάς 8. Κάτι δεν πάει καλά διότι, αν βάλεις το ΦΠΑ, ή αν βάλεις όλα τα άλλα πας 6. Οπότε κάπου κάτι δεν πάει καλά εκεί. Και στις πολύ υψηλές τιμές να μην τα παίρνουμε. Τώρα όσον αφορά τα μελομακάρονα παρότι είναι στο τέλος, τώρα, είναι από 13 μέχρι 17 ευρώ το κιλό (…)”.

Τέλος, η κα Κουκουμέρια, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με τους Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη, τόνισε από την πλευρά της τα εξής “Εμείς είμαστε τρόφιμο. Είμαστε οι τελευταίοι στη σειρά των αγορών, αλλά από χθες έχει αρχίσει η κίνηση. Εντάξει, είμαστε προπαραμονή. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει κάνει την έρευνά του ως προς τις τιμές, αλλά επιλέγει το αρτοποιείο διότι, γνωρίζει ότι πρώτον, εμείς δεν αποθηκεύουμε, δηλαδή είναι καθημερινές οι παραγωγές μας. Ακόμα και τα χριστουγεννιάτικα είδη είναι φρέσκα καθημερινά. Είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα. Και στο θέμα της τιμής έχουμε κρατήσει τις τιμές ίδιες όπως και την προηγούμενη χρονιά. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι οι τιμές στα μελομακάρονα όπως και φέτος ξεκινούσαν από τα 13 ευρώ και έφταναν μέχρι τα 15 με 16. Αυτό έχει να κάνει αν είναι το απλό μελομακάρονο. Όσο ανεβαίνει η τιμή τόσο πάμε στα μελομακάρονα με σοκολάτα, σε Ντουμπάι κτλ”.

Ως προς τη βασιλόπιτα ανέφερε “Έχουμε βγάλει βασιλόπιτες αυτή τη στιγμή, λίγες για τους καταναλωτές που θέλουν να στείλουν είτε σε συγγενείς στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Σίγουρα προτεραιότητα δίνουμε στα χριστουγεννιάτικα: κουραμπιέδες, μελομακάρονα, σιροπιαστά και μετά τις αργίες των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουμε βασιλόπιτα (…)”.