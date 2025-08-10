ClimAccelerator: Πρόγραμμα επιτάχυνσης για startups κλιματικής καινοτομίας

Το παγκόσμιο πρόγραμμα για νεοφυείς επιχειρήσεις που στοχεύει στην καινοτομία, την επιτάχυνση και την κλιμάκωση του δυναμικού των κλιματικών λύσεων, το ClimAccelerator-KIC έχει ανοίξει τις αιτήσεις του. Με την υποστήριξη συνεργαζόμενων οργανισμών, το ClimAccelerator υλοποιείται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Τα προγράμματα, ClimAccelerators, υλοποιούνται με επιτυχία και αυτονομία, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασμένη, ανοιχτού κώδικα μεθοδολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από εμπειρία άνω των δέκα ετών. Μόλις οι νεοφυείς επιχειρήσεις ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, το EIT Climate-KIC συνεχίζει να στηρίζει τις πιο υποσχόμενες κλιματικές καινοτομίες, εκείνες, δηλαδή, που παρουσιάζουν τον υψηλότερο δυναμικό αντίκτυπο. Σε επιλεγμένες startups προσφέρεται χρηματοδότηση και υποστηρικτικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα μελλοντική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται με δεκάδες ClimAccelerators κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας έναν ισχυρό αγωγό ανάπτυξης επιχειρήσεων που απελευθερώνουν λύσεις με την απαιτούμενη κλίμακα, ταχύτητα και ποσότητα για να επιφέρουν συστημική αλλαγή. Τα τελευταία 15 χρόνια, το πρόγραμμα επιτάχυνσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους λύσεων για την καινοτομία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Αναζητά καινοτόμες λύσεις παγκοσμίως σε τομείς όπως η μείωση του άνθρακα, η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχουν κυλιόμενες προθεσμίες. Οι ενδιαφερόμενες startups μπορούν να δουν τις σχετικές προθεσμίες στην ιστοσελίδα www.climaccelerator.climate-kic.org.