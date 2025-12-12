Climate Farm Demo: Ψηφιακή πλατφόρμα γνώσης για πρακτικές μείωσης των εκπομπών αερίων

Ένα σημαντικό βήμα προς τη διάδοση της γνώσης και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στον αγροτικό τομέα πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό δίκτυο Climate Farm Demo, το οποίο δημιούργησε και διαθέτει πλέον ανοιχτά ένα ψηφιακό αποθετήριο μεθοδολογιών άνθρακα και κλίματος. Το αποθετήριο συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε μία οργανωμένη βάση δεδομένων τις πιο διαδεδομένες και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή γεωργία για την αξιολόγηση, τη μείωση και την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Eργαλείο για ολόκληρο τον αγροτικό τομέα

Η νέα αυτή ψηφιακή υποδομή καλύπτει όλο το φάσμα των αγροτικών συστημάτων, από τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία έως τα μεικτά συστήματα παραγωγής, προσφέροντας στους επαγγελματίες της γεωργίας, στους γεωπόνους, αλλά και στους φορείς χάραξης πολιτικής ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς. Το αποθετήριο ενημερώνεται δύο φορές τον χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, τα εργαλεία της αγοράς και τα εφαρμοσμένα πρωτόκολλα.

Από τη γνώση στην πράξη

Το Climate Farm Demo, ως θεματικό δίκτυο του προγράμματος Horizon Europe, συνεργάζεται με εκατοντάδες αγρότες-πιλότους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές έξυπνες για το κλίμα και καταγράφουν την αποτελεσματικότητά τους. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αποθετηρίου μεθοδολογιών αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της καινοτομίας:

Διευκολύνει τους αγρότες να επιλέξουν την κατάλληλη μεθοδολογία για τις δικές τους συνθήκες.

Υποστηρίζει την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική.

Ενισχύει τη διαφάνεια στην αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Βοηθά την ευρωπαϊκή γεωργία να κινηθεί προς συστήματα παραγωγής πιο ανθεκτικά και βιώσιμα.

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Η ανάγκη για αξιόπιστες μεθοδολογίες άνθρακα έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότερα κράτη-μέλη προωθούν συστήματα πιστοποίησης άνθρακα, ενώ ο ιδιωτικός τομέας ζητά σαφή και μετρήσιμα κριτήρια για την υποστήριξη πρωτοβουλιών αποανθρακοποίησης. Το αποθετήριο του Climate Farm Demo λειτουργεί ως καταλύτης σύγκλισης, διευκολύνοντας την κατανόηση των διαθέσιμων προσεγγίσεων, τις μεταξύ τους συγκρίσεις και τη χρήση τους στην πράξη.

Ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους

Το αποθετήριο είναι πλέον δημόσια προσβάσιμο, επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο, από ερευνητές και συμβούλους έως αγρότες, να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνει. Με την τακτική ανανέωση και την εναρμόνιση των δεδομένων, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον αγροτικό τομέα τα επόμενα χρόνια.